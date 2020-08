Orpo sätti hallitusta: ”Minua suututtaa satojen tuhansien ihmisten puolesta”

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo vaatii hallitukselta toimia työelämän oikeudenmukaisuuden ja työllisyyden edistämiseksi.

DEMOKRAATTI Demokraatti

Kokoomus on parhaillaan koolla Jyväskylässä puolue- ja ryhmäjohdon kesäkokouksessa.

Työelämän oikeudenmukaisuutta Orpo edistäisi laajentamalla ansiosidonnaisen työttömyysturvan kaikille, tekemällä yrittäjien sosiaaliturvasta pysyvän, päättämällä terapiatakuusta ja keventämällä työn verotuksen progressiota.

– Kaikki työssäkäyvät maksavat työttömyysvakuutusmaksua, jolla pääosin rahoitetaan ansiosidonnainen työttömyysturva. Ammattiliiton työttömyyskassaan kuuluva Jari saa työttömäksi jäädessään ansiosidonnaista turvaa. Kassaan kuulumaton Sirpa ei. Kokoomus vaatii, että budjettiriihessä tehdään päätös ansiosidonnaisen työttömyysturvan ulottamisesta kaikille, Orpo totesi puheessaan.

Orpon mukaan kasvavat mielenterveysongelmat ovat aikamme pahimpia vitsauksia.

– Tärkein keino auttaa ihmisiä on taata nopea hoitoon pääsy. Tarvitsemme terapiatakuun. Hyvä hallitus, tämä on arvovalinta. Käyttäkää 35 miljoonaa terapiatakuun toteuttamiseen kuten kokoomus on esittänyt ja kuten kansalaisaloitteen tekijät vaativat. Kokoomus tukee aloitetta terapiatakuusta. Tuetteko te, Orpo tivasi tiedotteessa.

Hänen mielestään työ on asetettava etusijalle kaikissa päätöksissä, jotta koronakriisistä toipuminen olisi nopeampaa. Hän vaati kevennyksiä ansiotuloverotuksen progressioon.

– En malta olla sanomatta: oikeudenmukaista olisi myös se, että ihmisille jäisi palkastaan enemmän käteen.

Hän vaati, ettei työn verotusta saa kiristää, kuten hänen mukaansa hallitus on nyt tekemässä.

– Miksi palkansaajan kukkaro tuntuu olevan se, josta nykyhallitus ajattelee aina voivansa viedä vähän lisää? Me haluamme, että ihmisille jää enemmän käteen heidän omista rahoistaan ja että työnteosta palkitaan, hän sätti hallitusta.

”Koronakriisi ei saa olla veruke.”

Orpon näkemyksen mukaan hallitukselta puuttuvat työllisyystoimet.

– Hallitus ei ole tähän päivään mennessä tehnyt yhtä ainoaa päätöstä, joka toisi suomalaisille uusia työpaikkoja. Keinoja on kyllä hartaasti haudottu erilaisissa työryhmissä, mutta yksituumaisuutta ei ole kuulunut. Päinvastoin. Harva se viikko olemme saaneet lukea hallituksen riitaisuudesta, hän arvioi.

– Minua suututtaa satojen tuhansien työtä vailla olevien ihmisten puolesta. Hallituksen viesti heille on, ettei työllisyyden edistämisellä mikään kiire ole. Miten niin ei ole? Koronakriisi ei saa olla veruke sille, ettei päätöksiä tehdä. Koronakriisi on syy, miksi päätökset pitää tehdä juuri nyt, Orpo toteaa tiedotteessaan.