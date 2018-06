Orpo: SDP:n ja kokoomuksen veropolitiikka olisi yhteensovitettavissa – puheenjohtaja selitti myös sotesta vaikenemistaan

Kokoomuksen uudelleenvalittu puheenjohtaja Petteri Orpo saapui Turun puoluekokouksen linjapuheensa jälkeen median tentattavaksi.

Hän oli puheessaan muistuttanut kokoomuksen kannattavan Suomen Nato-jäsenyyttä. Orpo painotti medialle, että tässä puoluekokouksessa vahvistettava Nato-kanta on sama sanasta sanaan kuin pari vuotta sitten.

Linjauksen mukaan Suomen pitäisi lähivuosina liittyä Naton jäseneksi.

– Lähivuodet tarkoittaa lähivuosia.

– Meillä on selkeä tavoite, selkeä linja, mutta on selvää, että sen toteuttaminen edellyttää Suomessa laajempaa yhteistyötä ja konsensusta… Kannatuksen ja hyväksynnän pitää olla suomalaisten puolueiden eduskunnan enemmistöllä. Sen eteen teen kokoomuksen puheenjohtajana töitä, että se olisi mahdollinen.

Syyttää ay-liikettä passiivisuudesta.

Puheessaan Orpo vaati ay-liikettä uudistumaan. Tiedotustilaisuudessa hän sanoi, että Suomen keskeisiä ongelmia on jäykät työmarkkinat.

– Työmarkkinauudistukset ovat usein kiinni siitä että ay-liike on useissa tapauksissa, ei aina, käsi jarrukahvalla. Haastoin heitä tekemään esityksiä. Nyt se on ollut vähän niin päin, että kun he eivät ole tehneet esityksiä niin hallitus on niitä tuottanut ja liian usein syntyy konflikti, Orpo sanoi.

Hän kertasi todenneensa puheessaan, että asioita voidaan sitten toteuttaa yhdessä.

– Ay-liikkeellä on kunniakas historia Suomessa vastuunkantajana, mutta nyt pitäisi vain päivittää agendaa.

”Pienituloiset on nyt hyvin pitkälle hoidettu.”

Puheessaan Orpo toisti myös jo aiemmin toteamansa kannan, jonka mukaan kokoomus keventäisi tulevaisuudessa eritoten keskituloisten verotusta mikäli valtiontalous antaa myöten.

– Paino pitäisi olla keskituloisissa, kun pienituloiset on nyt hyvin pitkälle hoidettu.

Hän kuitenkin lisäsi, että kautta linjan on pyrittävä keventämään kaikkien verotusta.

Orpo ei ollut innokas määrittelemään, mitä keskituloisella tarkoittaa. Jo 2500 euron vuosituloilla progressio kasvaa kuitenki voimakkaasti.

Orpo sanoi uskovansa vahvasti dynaamisiin vaikutuksiin eli keventämällä työn verotusta saataisiin korkeampi työllisyysaste ja enemmän verotuloja.

Verotuksen painopiste pitää Orpon mukaan siirtää ympäristö-, haitta- ja kulutuksen verottamiseen.

”Ehkä siitä on nyt puhuttu aika paljon.”

Orpo arvioi, että hallitusneuvotteluissa kokoomuksen ja demareiden verotavoitteet olisivat yhteensovitettavissa.

– Toivon, että verolinjaukseni eivät ole demareiden näkemyksiä vastaan. Jos he vastustavat keskituloisen verotuksen kiristämistä, se on minulle tietysti uutinen, Orpo totesi ja sanoi lukeneensa, että SDP kannattaa kokoomuksen tavoin laajaa ja tiivistä veropohjaa sekä matalia kantoja.

Mediatilaisuudessa ihmeteltiin, miksei Orpo vaikeni puheessaan lähes tyystin sotesta.

– Ehkä siitä on nyt puhuttu aika paljon. Ihan tietoisestikin ehkä jätin pois, koska linjamme on siinä tullut hyvin selväksi. Sen sijaan puhuin esimerkiksi kaupunkipolitiikasta.

Keskustan Sotkamon puoluekokouksessa pääministeri Juha Sipilän puheet ovat herättäneet hämmennystä. Hän sanoi puheessaan, että sote-uudistus pitää viedä ”bolshevistisella rauhallisuudella maaliin”.

Orpolta kysyttiin kantaa tähänkin.

– En ole ollut mikään bolsheviikien suuri ihailija. Sillä ei ole kauhean hyvä kaiku minun mielestäni, hän vastasi.