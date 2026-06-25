Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Ulkomaat

25.6.2026 13:40 ・ Päivitetty: 25.6.2026 13:40

Orpo: Suomi antaa Ukrainan puolustukseen 40 miljoonaa euroa lisää Nato-hankkeen kautta

WOJTEK RADWANSKI / AFP / LEHTIKUVA
Puolan pääministeri Donald Tusk toivotti pääministeri Petteri Orpon tervetulleeksi Ukrainan jälleenrakennuskonferenssiin Gdanskissa 25. kesäkuuta.

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) ilmoitti torstaina, että Suomi antaa Ukrainan puolustukseen 40 miljoonaa euroa lisää sotilasliitto Naton PURL-hankkeen kautta. Hankkeella rahoitetaan yhdysvaltalaista puolustustarvikeapua Ukrainalle.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Puolustusministeriön tiedotteesta käy ilmi, että rahoituksesta sovittiin kevään budjettiriihessä. Orpo kertoo tiedotteessa, että Suomi on aloitteen avulla mukana tukemassa Ukrainan ilmapuolustusta.

Euroopassa on viime aikoina kehuttu Ukrainan droonikyvykkyyttä. Eurooppalaiset johtajat ovat jatkuvasti korostaneet sitä, että Ukrainasta on sodan aikana tullut edelläkävijä droonipuolustuksessa ja -sodankäynnissä. Näin Ukraina ei ole enää vain avun vastaanottaja, vaan sen droonitaidot ovat sellaisia, joista Euroopalla on paljon opittavaa.

Orpo puhui Puolan Gdanskissa, jossa järjestetään torstaina ja perjantaina Ukrainan jälleenrakennuskonferenssi. Se ei tänä vuonna keskity ainoastaan Ukrainan jälleenrakentamiseen vaan myös turvallisuuteen ja puolustukseen.

Euroopan tulevaisuutta muokataan Ukrainassa.

Orpo sanoi puheenvuorossaan Gdanskissa, että Euroopan tuen Ukrainalle on jatkuttava pitkään niin taloudellisesti, sotilaallisesti kuin poliittisesti.

- Euroopan ja Euroopan turvallisuuden tulevaisuutta muokataan Ukrainassa, Orpo sanoi puheenvuoronsa päätteeksi.

- Ukrainan onnistunut toipuminen on pitkän aikavälin sijoitus. Se hyödyttää meitä kaikkia ja yltää Ukrainaa laajemmalle.

Jälleenrakennuskonferenssin avajaistilaisuudessa nähtiin puheenvuoroja Euroopan johtajilta. Niissä muistutettiin, että Ukrainan vapaus liittyy Euroopan vapauteen, ja korostettiin jälleenrakentamisen merkitystä jo nyt, vaikka sota ei ole vielä päättynyt.

JÄLLEENRAKENNUSKONFERENSSIN yhteydessä järjestettiin myös East Flank -huippukokous, joka toi yhteen EU:n itäreunan maiden johtajia.

Johtajat korostivat torstaina lehdistötilaisuudessa, että Euroopan puolustaminen ja turvallisuus eivät ole ainoastaan itäisten maiden tehtävä. Ne ovat johtajien näkemysten mukaan koko Euroopan vastuulla. Tilaisuudessa oli Suomen lisäksi mukana Puolan, Liettuan, Latvian, Viron, Romanian ja Ruotsin johtoa.

- Viimeaikaiset droonitapahtumat korostavat meidän yhteistyömme merkitystä, Orpo sanoi tilaisuudessa.

Tilaisuuden yhteydessä jäi epäselväksi, tarkoittiko Orpo tapahtumilla juurikin Baltiaan ja Suomeen päätyneitä ukrainalaisdrooneja.

Kokouksia isännöivä Puolan pääministeri Donald Tusk puhui lehdistötilaisuudessa Yhdysvalloista ja tulevasta Nato-huippukokouksesta Turkin Ankarassa, jossa Eastern Flank -yhteistyö on todennäköisesti myös esillä.

- On selvää, että yhteistyö Yhdysvaltojen kanssa vahvistaa turvallisuuttamme sekä Euroopassa, että maailmanlaajuisesti, Tusk sanoi.

Yhdysvaltain poukkoileva ulkopolitiikka on saanut monet pidättämään hengitystä tulevan Nato-huippukokouksen suhteen.

Tusk sanoi geopoliittisen tilanteen olevan vaikea.

- Tilanne voi kiristyä lähiviikkoina ja -kuukausina. Olemme tämän uhkan etulinjassa, koska jäämme rajaa Venäjän ja Valko-Venäjän kanssa.

Yhdysvallat on vaatinut Euroopan maita ottamaan enemmän vastuuta puolustuksestaan ja kasvattamaan puolustusbudjettiaan.

- Olemme myös puolustusinvestointien ja puolustusmäärärahojen osalta Euroopan kärkimaiden joukossa, Tusk sanoi.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Simo Alastalo

Politiikka
25.6.2026
Rydman poisti puolet tutkimusrahoista – näin professorit kommentoivat
Lue lisää

Juhani Pihlajamaa

Kolumnit
24.6.2026
Evp-upseeri: Onko puolustusbudjetin nosto oikeasti tarpeen – mihin se raha menisi?
Lue lisää

Esa Mäkijärvi

Kirjallisuus
24.6.2026
Arvio: Miksi emme voisi olla kuten Vesa Rantama ja uskoa runoon?
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU