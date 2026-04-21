Politiikka
21.4.2026 11:06 ・ Päivitetty: 21.4.2026 11:07
Orpo: Tänään ei tule valmista eikä lisää velkaa oteta
Pääministeri Petteri Orpon (kok.) mukaan hallituksen kehysriihessä ei päästä maaliin tiistaina aikana.
– Olen ihan tyytyväinen miten (neuvottelu) etenee mutta samaan aikaan sanon sen, että tilanne on vaikea tämän yleisen talouden tilanteen vuoksi ja ei ole ihan helppoja ratkaisuja. Siksi ihan asioiden vaikeuden tähden, niin se nyt ottaa vähän aikaa, Orpo sanoi eduskunnassa.
Tänään ei tule valmista?
– En usko, että tänään tulee. Nyt ei ole itseisarvo, että saadaan nopeasti valmista.
Orpo sanoi, ettei hallitus tee riihessä ratkaisuja, joiden vuoksi sen pitäisi ottaa lisää velkaa.
– Se tietenkin tuo tähän sitä haastetta, että kyllähän meillä toiveita ja tarpeita olisi vaikka kuinka paljon. Otetaan vaikka nämä arjen kustannukset, mistä puhutaan, niin se rahamäärä mitä tarvittaisiin on valtava. Kun ne pitäisi jostakin muualta leikata, niin se rajoittaa heti.
– Käytämme sen liikkumavaran mikä meillä on viisaimmalla mahdollisella tavalla.
