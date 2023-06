Orpo tiukkana abortista – ”On puolueita, joilla on erilaisia kantoja”

Hallituksen muodostaja Petteri Orpo (kok.) kommentoi Säätytalon päivittäisessä infossaan Hufvudstadsbladetin tietoja, joiden mukaan hallitusneuvotteluissa olisi keskusteltu terveydenhuollon henkilökunnan oikeudesta kieltäytyä tekemästä aborttia. DEMOKRAATTI Demokraatti

– Abortin osalta täällä ei neuvotella. On puolueita, joilla on erilaisia kantoja, mutta abortin osalta me emme käy neuvotteluja, Orpo linjasi.

Kristillisdemokraattien entinen puheenjohtaja Päivi Räsänen tunnetaan nykyistä tiukemman aborttilain kannattajana. Hän on puolueensa neuvottelija sosiaali- ja terveysasioista vastaavassa reformipöydässä.