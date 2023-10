Orpo toivoo EU:n laajenevan – taustalla riski maiden valumisesta Venäjän vaikutuspiiriin

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) pitää Azerbaidzhanin ja Armenian torstain keskustelujen peruuntumista pettymyksenä. Orpo kommentoi asiaa saapuessaan Euroopan poliittisen yhteisön kokoukseen Espanjan Granadassa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

- Totta kai se on pettymys, koska konfliktit loppujen lopuksi pitää ratkaista puhumalla, ei sotimalla. Tässä selkeästi tämä keskusteluyhteys tarvittaisiin, Orpo sanoi.

Azerbaidzhan otti nopealla sotilasoperaatiolla viime kuussa haltuunsa Vuoristo-Karabahin alueen. Odotuksissa oli aiemmin, että Azerbaidzhanin presidentti Ilham Alijev ja Armenian pääministeri Nikol Pashinjan voitaisiin saada saman pöydän äärelle tapaamisessa Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan Charles Michelin, Ranskan presidentin Emmanuel Macronin ja Saksan liittokanslerin Olaf Scholzin kanssa.

Azerbaidzhan ja Turkki kertoivat kuitenkin keskiviikkona jättäytyvänsä pois Euroopan poliittisen yhteisön kokouksesta. Kokoukseen ovat saaneet kutsun EU-maiden lisäksi 20 muun maan edustajat.

Orpo sanoi Vuoristo-Karabahin kriittisen tilanteen joka tapauksessa nousevan esille päivän aikana. Orpo on myös itse tapaamassa Armenian pääministerin Pashinjanin päivän aikana.

ORPO piti tärkeänä, että Ukrainan tukemisesta on EU:n rajat ylittävä eurooppalainen näkemys.

Hän myös piti torstain kokoonpanoa ”parhaana mahdollisena”, kun puhe on EU:n laajenemisesta.

- Mielestäni se tärkein viesti olisi se, että EU on valmis laajentumaan. Ja kun me aloitamme huomenna keskustelut epävirallisessa neuvostossa, niin se on startti keskustelulle EU:n seuraavaan laajentumiskierrokseen. Se keskustelu saa sitten lisää sisältöä, kun marraskuussa tulee komission raportti laajentumisesta, Orpo sanoi.

”Epävirallisella neuvostolla” Orpo viittaa EU:n poliittisten johtajien epäviralliseen huippukokoukseen eli epäviralliseen Eurooppa-neuvostoon, jonka on niin ikään määrä kokoontua Granadassa.

Orpo katsoo, että vaikeasta aikataulusta huolimatta EU:ssa pitäisi olla 2030-luvulla suuri määrä uusia jäseniä.

- Jos me emme pysty antamaan riittävän hyvää viestiä näille EU-jäsenhalukkaille maille, niin ainakin itse pelkään, että silloin ne valuvat Venäjän vaikutuspiiriin, ja se ei ole kenenkään kannalta hyvä asia.

Orpo haki keskiviikkona vauhtia Pariisista tapaamisesta Ranskan presidentin Emmanuel Macronin kanssa.

- Selkeä viesti oli se, että hän on laajentumisen kannalla. Mutta näkee tietenkin sen haasteet ja vaikeudet samaan aikaan kuin sen välttämättömyyden, Orpo sanoi.