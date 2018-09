Orpo torppaa ruotsidemokraatit-efektin: ”Meillä on jo kaksi perussuomalaisten jytkyä alla”

Valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.) ei usko, että ruotsidemokraattien menestys Ruotsin valtiopäivävaaleissa heijastuu Suomen ensi kevään eduskuntavaaleihin.

Hän ei usko, että ruotsidemokraatit-ilmiö olisi jollain tavalla siirtymässä Ruotsista Suomeen.

– Meillä on ollut tämä ilmiö jo. Meillä on jo kaksi perussuomalaisten jytkyä alla. (…) Uskallan väittää, että me olemme olleet Ruotsia edellä tässä keskustelussa, Orpo sanoi toimittajille eduskunnassa tiistaina.

– Sellainen ajattelu, että Ruotsista olisi nyt tulossa jokin ilmiö Suomeen, on hyvin yleinen. En usko siihen, koska me olemme käyneet tämän asian jo läpi Suomessa.

Orpo arvioi, että maahanmuuttokysymykset jäävät Suomen ensi kevään vaaleissa pienempään rooliin kuin vuosien 2011 ja 2015 vaaleissa. Hän ei myöskään usko, että entistä jyrkemmin maahanmuuttovastaiset perussuomalaiset pystyvät ensi keväänä uusimaan edellisten vaalien jytkyjä.

– Suomalaiset ovat maltillista väkeä. Uskon, että meillä löytyy maltillinen tapa keskustella maahanmuuttokysymyksistä.

Orpo ei halua ottaa kantaa siihen, pitäisikö ruotsidemokraatit ottaa Ruotsissa hallitukseen niin kuin Suomessa tehtiin perussuomalaisten kohdalla vuonna 2015.

– En halua arvioida heidän ratkaisujaan. Antaa heidän tehdä ihan omat ratkaisunsa.