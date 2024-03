Orpo Ukrainan uusista tukisuunnitelmista: ”Jos Unkari aiheuttaa ongelmia, ongelmat pitää ratkaista”

Huippukokoukseen Brysseliin saapunut pääministeri Petteri Orpo (kok.) sanoo, ettei pidä sulkea pois sitä mahdollisuutta, että Unkari saattaa aiheuttaa ongelmia Ukrainan uusissa tukipäätöksissä.

Orpo viittasi EU:n ulkopoliittinen edustaja Josep Borrell eilen tekemään ehdotukseen. Borrell ehdotti, että jäädytetyistä Venäjän keskuspankin varoista saatuja tuottoja käytettäisiin Ukrainan tukemiseen. Ehdotuksessa niistä 90 prosenttia ohjattaisiin Ukrainalle EU:n rauhanrahaston kautta ja 10 prosenttia EU:n oman budjetin kautta.

- Päätöksellä on olemassa kaikki perusteet, ja komissio on tehnyt hyvän esityksen. Minusta päätös pitää saada aikaan. Jos Unkari aiheuttaa ongelmia, ongelmat pitää ratkaista. He eivät voi tässäkään kokouksessa asettua kaikkia muita vastaan, Orpo sanoi.

Viron pääministeri Kaja Kallas taas sanoi kokoukseen saapuessaan, että hän toivoisi vielä enemmän tukea Ukrainalle. Hänen mielestään jäädytettyjen varojen käyttö on kuitenkin tärkeä seuraava askel.

Joulukuun huippukokouksessa Unkari asettui Ukrainan 50 miljardin tukipäätöstä vastaan, mutta taipui lopulta asiaan tammikuussa pidetyssä kokouksessa.

ORPO sanoi odottavansa pitkää huippukokousta, koska aiheita on paljon. Asialistalla ovat Ukrainan lisäksi muun muassa maatalous, EU:n laajentumispyrkimykset ja Gazan tilanne.

Huippukokouksen tulokset julkaistaan kokouksen lopuksi päätelminä.

Orpon mukaan on välttämätöntä, että Gazan tilanteeseen saadaan aikaan kokouksessa päätelmät. Israel on suunnitellut aloittavansa maahyökkäyksen Rafahiin, minkä on pelätty vaikeuttavan Gazan erittäin vaikeaa humanitaarista kriisiä entisestään.

Tulitaukovaateet useaan otteeseen torpannut Yhdysvallat vaatii nyt myös taisteluiden välitöntä keskeyttämistä Gazassa.

Kokouksessa odotetaan myös päätöstä siitä, avaako EU jäsenyysneuvottelut Bosnia-Hertsegovinan kanssa.

Sanna Raita-aho / STT