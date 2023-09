Orpo uskoo rasismikeskustelun siistivän politiikan kieltä – ”Somen osalta en uskalla ryhtyä takuumieheksi”

Ison osan kesästä vienyt keskustelu perussuomalaisten poliitikkojen vanhoista rasistisista teksteistä sai vähintäänkin alustavan päätepisteensä eduskunnan perjantain luottamusäänestyksissä. Simo Alastalo Demokraatti

Hallitus nauttii eduskunnan luottamusta äänin 106-65. Elinkeinoministeri Wille Rydman (ps.) sai omassa luottamusäänestyksessään samat luvut. Valtiovarainministeri Riikka Purran (ps.) tulos oli pari ääntä huonompi huonompi. Purraa tuki vain 104 kansanedustajaa. Syynä olivat keskustan Antti Kaikkosen ja Anne Kalmarin Rydmanille antamat vahinkoäänet.

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) oli äänestyksen jälkeen huojentuneen oloinen ja kiitteli mediaa rasismikeskustelusta.

– Melkein väittäisin, että hallitus on yhtenäisempi kuin ennen tätä kriisiä. Oli hyvä, että tämä asia tuli oikein perusteellisesti käytyä läpi. Olemme istuneet hallituspuolueiden kesken eri kokoonpanoissa kymmeniä tunteja ja rakennettu tätä yhteistä linjaa. Ymmärrämme toisiamme varmasti paremmin tällä hetkellä, Orpo totesi eduskunnan Valtiosalissa.

RKP:n Eva Biaudet äänesti ainoana hallituspuolueiden paikalla olleista kansanedustajista tyhjää Purralle ja Rydmanille. Orpolle tuntui riittävän hallituksen luottamusäänestyksessä painettu vihreä.

– Eva Biaudet äänesti hallituksen luottamuksen puolesta ja se oli tärkeä asia. Näistä kahdesta muusta äänestyksestä, niin se on RKP:n sisäinen asia. He käsittelevät sen varmasti.

”Eteenpäin on menty”

ORPO oli vakuuttunut, että rasismin vastainen tiedonanto tulee siistimään suomalaista poliittista keskustelua.

– Varmasti jokainen miettii kaksi kertaa, kun näissä aihealueissa liikkuu ja puhuu, että mitä ja miten kannattaa suhtautua.

– Somen osalta en uskalla ryhtyä takuumieheksi, se on sen verran villi maailma valitettavasti ja vastakkainasettelu on siellä rajua ja osin hyvin vastenmielistä. Siinä meillä kaikilla on vastuuta, mutta se, että rasismi tuotiin oikein kunnolla päivänvaloon, kiitos siitä myöskin medialle ja että tämä keskustelu käytiin perusteellisesti, niin uskon, että se siistii kielenkäyttöä.

Tiedonannosta eduskunnassa käyty keskustelu oli Orpon mukaan pääosin hyvää.

– Minusta siinä oli enemmän eduskuntasaliin monesti liittyvää provosointia ja provosoitumista. Eteenpäin on menty.

Riikka Purra kertoi kokeneensa rasismikeskustelun henkilökohtaisesti raskaana. Mediassa käytiin kesällä läpi muun muassa hänen blogikommenttejaan ajalta, jolloin hän ei vielä toiminut politiikassa.

– Henkilökohtaisesti on ollut erittäin vaikea kesä. Enkä mielelläni sitä kommentoi enempää, Purra totesi.

Itse tiedonantoa hänkin piti kahdesta syystä tarpeellisena.

– Mikäli jollakin oli epäselvyyttä näistä asioista, niin jokaiselle joka tiedonannon lukee avoimella sydämellä ja ymmärryksellä, ei pitäisi jäädä mitään epäselvyyttä näistä asioista. Toinen oleellisempi tässä jokapäiväisessä politiikassa on se, että se mahdollisti hallituksen pystyssä pysymisen.

”Edustaja Biaudet’sta on paljonkin keskusteltu nelikossa”

PERUSSUOMALAISET ei Purran mukaan ole pitänyt jäsenistölleen oppitunteja tiedonannon sisällöstä tai uhannut linjauksia rikkovia sanktioilla. Hän korosti edelleen puolueelleen ominaista laajaa tulkintaa sananvapaudesta.

– Perussuomalaisissa on 17 000 jäsentä. Ne asiat, joista me puhumme ovat monesti sellaisia, että ne tulkitaan esimerkiksi toisella puolella salia ylipäätänsä vääriksi puheenvuoroiksi. Me pyrimme kommunikoimaan riittävällä, vaadittavalla arvokkuudella mutta totta kai ymmärrämme esimerkiksi vihapuheeseen liittyvässä keskustelussa se, että on myös erilaisia pyrkimyksiä, joilla pyritään ennakkosensuuriin ja sananvapauden rajoittamiseen. Ei se meille käy.

Purran mukaan RKP:lta odotetaan toimia Biaudet’n äänestyskäyttäytymisen vuoksi. Hän sanoi lähtökohdan olevan, että hallituksessa äänestetään hallituksen esitysten, hallituksen luottamuksen ja hallituksen ministerien luottamuksen puolesta.

– Edustaja Biaudet’sta on paljonkin keskusteltu nelikossa, mutta se ei ole julkista tietoa.

Purralta kysyttiin miten perussuomalaiset toimivat, jos RKP ei Biaudet’a sanktioi.

– Katsotaan nyt ensin mitä tästä seuraa.

Purra uskoi opposition palaavaan rasismiteemaan mahdollisesti jo tämän syksyn aikana.

– Ehdottomasti. Kun hyvä hevonen on löydetty, niin sitä ei kannata vaihtaa.

RKP:N puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson lupaili, ettei Biaudet’lle ole luvassa suurempia seuraamuksia.

– Hän ei kuitenkaan painanut punaista nappia ja on ymmärrystä sitä kohtaan, että hän voi jatkaa näin, Henriksson sanoi.

Ryhmäpuheenjohtaja Otto Andersson sanoi käyvänsä Biaudet’n kanssa keskustelun.

– Pidän hyvin epätodennäköisenä, että hän ei jatkaisi ryhmässä sen perusteella mitä ryhmä eilenkin tästä tilanteesta keskusteli.

Molemmat vakuuttivat, että jatkossa RKP:ssa äänestetään hallituksen esitysten puolesta, jos muuta ei sovita.

”Hallitus jatkaa, mutta hallitus jatkaa ontuen”

Suurimman oppositiopuolueen SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman ei yllättynyt luottamusäänestysten tuloksista.

– Hallitus jatkaa, mutta hallitus jatkaa ontuen, hän kommentoi.

LINDTMAN ei pitänyt perussuomalaisten esiintymistä tiedonantoa koskevassa salikeskustelussa erityisen vakuuttavana. Lindtman kuitenkin toivoi tilanteen tiedonannon myötä parantuvan.

– Pääministeri on todennut, että rasismin vastaista työtä on tarve tehdä ja perussuomalaisten riveistä kuultiin jo ennen tiedonantoa, että tässä ratkaistaan ongelmaa, jota ei ole. Ei se hyvää lupaa, mutta pääministeri nyt omalla arvovallallaan vakuuttanut eduskunnalle, että hän on käynyt keskustelut jokaisen ministerin ja eduskuntaryhmän kanssa ja että kaikki eduskuntaryhmät ja hallituspuolueiden toimijat ovat tähän sitoutuneet.

– Nähtäväksi jää, miten hallituspuolueiden riveissä tässä toimitaan.