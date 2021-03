Orpo väläytti rajaa sille, kuinka monta ihmistä voisi tavata viikon aikana

Hallitus ja oppositio puivat paraikaa koronarajoituksia Helsingissä Säätytalolla. Pöydällä ovat muun muassa mahdolliset liikkumisrajoitukset. Johannes Ijäs Demokraatti

Kokoomuksen puheenjohtajan Petteri Orpon mukaan hän on median informaation varassa.

– Siksi nyt ensin kuunnellaan nimenomaan, mitä hallitus esittää.

Kokoomus suhtautuu nihkeästi liikkumisrajoituksiin.

– On niin paljon asioita, joita pitäisi tehdä ensin.

Ulkonaliikkumisrajoituksia on Orpon mielestä vaikea toteuttaa, valvoa ja rajata.

Hänen mukaansa muita keinoja olisi esimerkiksi maskipakko, jonka hän laittaisi ensimmäisenä ja nopeasti kaikkiin julkisiin tiloihin ja välineisiin.

Orpo käyttäisi myös kokoontumisrajoituksia.

Yksi harkittava työväline olisi hänen mukaansa kuuden hengen kokoontumisrajoituksen tiukentaminen entisestään.

– Olen lukenut siitä, että joissakin maissa on määritelty raja sille, kuinka monta eri ihmistä voi tavata esimerkiksi esimerkiksi viikon tai kahden aikana. Eli tämäntyyppisiä asioita voitaisiin tehdä ennen kuin sitä, että lähdettäisiin rajoittamaan ihmisten ulkonaliikkumista.

– Väittäisin, että jos maskipakko olisi ollut käytössä jo kaikki nämä kuukaudet, mitä siitä on puhuttu, voi olla, että emme nyt olisi tässä tilanteessa. En väheksyisi sen vaikutusta yhtään. Ja niitä järeitä toimia on edelleenkin se, että jos tilanne sen vaatii niin silloin koulut etäopetukseen, harrastukset jäihin. Onhan näitä, niitä pitää vain käyttää, Orpo sanoi.

Tavio puhui rajakontrollista

Perussuomalaisten eduskuntaryhmän puheenjohtajan Ville Tavion mukaan liikkumisrajoitukset kuulostavat liian kovilta toimilta. Niiden valvominen voi myös olla hankalaa. Maskipakkokin epäilyttää häntä.

Hän uskoo, että maskia käyttävät ne, jotka käyttävät ja pakottaminen ei käyttämättömien kohdalla välttämättä toimisi.

Tavio painotti rajakontrollin merkitystä koronantorjunnassa.

– Tämä on nyt niin sekavaa tämä touhu, että ennen kuin nämä ihmiset nyt suljetaan näihin häkkeihin, pitäisi olla jotkut perusteet sille. Ihmiset eivät ymmärrä, mistä tässä on enää kysymys tässä koko asiassa ja mitkä nämä liikkumisrajoitukset sitten ovat, Liike nytin puheenjohtaja Harry Harkimo sanaili.

Hänen mukaansa kummin kaimankin kanssa voisi lähteä kävelemään julkisuudessa spekuloiduilla liikkumisrajoituksilla.

– Nämähän eivät ole periaatteessa mitään liikkumisrajoituksia, koska sä saat mennä ulos kenen kanssa vaan ja tehdä oikeastaan mitä vaan.

Liike nyt ei ole tällä hetkellä valmis hyväksymään liikkumisrajoituksia.

– Ei ole tarpeeksi perusteita. Yksi lääkäri sanoo yhtä ja yksi lääkäriasiantuntija sanoo toista. Kyllä me haluaisimme kuulla, että kaikki ovat samaa mieltä, jos tällainen tehdään.

– Eduskunnan lomat pitäisi ensin peruuttaa ja sitten pitäisi valmistella tämä kunnolla ja katsoa pari päivää, mihin tautitilanne menee ja sen jälkeen päättää tämä asia. En minä ymmärrä, mikä kiire tässä on, just tänään pitää päättää, kun kaikki ovat erimielisiä tästä asiasta.

– Jos liikkumisrajoituksia tehdään, sitten ne pitää tehdä kunnolla ja sitten saadaan se tauti taltutettua.

Kouluja Harkimo ei vielä aukaisisi.

– Sain juuri HUSilta sellaisen tutkielman, missä on ilmoitettu, että kyllä ne leviävät vaan siellä kouluissa aika paljon ja nythän ne on eniten nuorissa.

Räsänen kaipaa jämäkkää poliittista viestiä

Tämän hetken tietojen varassa kristillisdemokraattisen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Päivi Räsänen ei näe perusteluja liikkumisrajoituksille.

– Pelkään sitä, että kansalaisilla alkaa olla sellaista koronaväsymystä myös, että jos mahdolliset uudet rajoitustoimet eivät ole erittäin hyvin perusteltuja ja niiden välttämättömyys hyvin perusteltu, se saattaa lisätä kansalaistottelemattomuutta ja myös ruokkia salaliittoteorioita. Minun mielestäni täytyisi ottaa vakavasti myös ne kuvat tuolta Euroopasta, jossa kansa on mennyt kaduille ja on tullut jopa väkivaltaisuuksia, joita on ruokittu salaliittoteorioilla.

Räsäsen mukaan koronatilanne näyttää olevan tasaantumassa. Hän toivoo, että nykyisillä rajoitustoimilla ja rokotetoimilla päästään eteenpäin. Hänestä on kuitenkin hyvä, jos työkalupakissa on jämäköitä toimia, mutta niihin ei pidä lähteä kevyesti.

Maskien käytön velvoittavuutta Räsänen lisäisi. Samalla pitäisi huolehtia siitä, että kansalaiset kyttäävät toinen toisiaan, käytetäänkö maskia.

– Nyt jo tulee viestejä siitä, että esimerkiksi visiirejä käyttävät henkilöt saattavat joutua jonkinlaisen syrjinnän kohteeksi.

Hän toivoisi hallitukselta jämäkkää poliittista viestiä, että maskin käyttö on velvoittavaa kaupoissa ja julkisissa kulkuvälineissä.