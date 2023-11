Orpo vieraili Vartiuksen rajanylityspaikalla – ”Tilanne on kehittynyt huonoon suuntaan”

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) sanoi Vartiuksen rajanylityspaikalla Kuhmossa, että Suomi tekee tarvittaessa nopeasti lisätoimia, jos nykyinen toiminta itärajalla jatkuu. Orpo sanoi, että Venäjän viranomaiset ovat toimineet poikkeuksellisesti, kun he ovat päästäneet Suomen rajalle ihmisiä, joilla ei ole tarvittavia matkustusasiakirjoja. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Orpon mukaan on viitteitä siitä, että toiminta on järjestettyä ja avustettua.

Orpo sanoo, että tällä hetkellä valmistellaan päätöksiä, jotka ovat riittävän voimakkaita ja toimivia nykyisessä tilanteessa. Päätöksiä on Orpon mukaan valmius tehdä tarvittaessa nopeasti.

Orpo ei suoraan vastannut kysymykseen siitä, valmistellaanko itärajan sulkemista kokonaan.

- Tilanne on kehittynyt huonoon suuntaan. Jos muutosta ei tapahdu, tulemme tekemään, ja tarvittaessa pikaisesti, lisää toimenpiteitä. Viesti on selvä, että me emme hyväksy tätä toimintaa.

Orpon mukaan toiminta on Venäjän taholta järjestelmällistä ja järjestettyä.

- Ja me haluamme tehdä siitä lopun. Jos se loppuu, ongelmaa ei ole.

VAALIMAAN, Nuijamaan, Imatran ja Niiralan rajanylityspaikat suljettiin perjantain ja lauantain välisenä yönä hallituksen päätöksellä, koska itärajalle on saapunut tavallista enemmän ihmisiä Venäjältä.

Hallitus päätti asiasta torstaina. Rajanylityspaikat suljettiin kolmeksi kuukaudeksi.

Jo viime viikolla hallitus kertoi, että se seuraa tilannetta jatkuvasti ja on tarvittaessa valmis tekemään lisää päätöksiä rajaturvallisuuden varmistamiseksi.

STT:n tietojen mukaan sisäministeriössä on valmisteltu viikonlopun aikana kahta eri vaihtoehtoa rajatilanteeseen vastaamiseen. STT:n hallituslähteen mukaan toinen vaihtoehdoista on se, että itäraja suljettaisiin kokonaan. Toinen vaihtoehto on lievempi.