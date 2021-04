Orpo yllätti kyseenalaistamalla hallituksen lausuntokierroksen exit-strategiasta – varoitti avaamasta Suomea liian nopeasti

Hallitus on kutsunut myös opposition Säätytalolle pohtimaan Suomen exit-strategiaa koronakriisistä. Johannes Ijäs Demokraatti

– Mennään kuulolle, koska ei ole mitään etukäteisinformaatiota. Siitä olen tietenkin tyytyväinen, että puhutaan siitä, miten Suomi saadaan turvallisesti auki, oppositiopuolue kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo sanoi Säätytalon edustalla medialle.

Orpo korosti, että koronaa ei ole vielä voitettu ja tilanne on edelleenkin vaarallinen.

– Sen lisäksi, että katsotaan välttämättömiä päivämääriä ja annetaan toivoa ja näkymää, samaan aikaan pitää olla turvallisia välineitä, jotta Suomi voidaan avata.

Orpo viittasi turvallisilla välineillä esimerkiksi testaamiseen, pikatesteihin, maskipakkoon, rajaturvallisuuteen ja rokotepassiin. Orpo vaati maskipakosta lainsäädäntöä.

Orpo kaipaa exit-strategiaan tavoitteellisia päivämääriä. Rokotteiden tulo kiihtyvällä tahdilla Suomeen mahdollistaa hänen mukaansa sen, että voidaan asettaa jokin päivämäärä sen tavoittelemiseksi, että Suomessa aikuisväestö on saanut vähintään yhden rokotteen.

Tämän pohjalle puolestaan voitaisiin hahmottaa päiviä, milloin ravintoloita voidaan avata ja voisiko esimerkiksi rokotepassin avulla mahdollistaa käymisen kirjastoissa, museoissa ja kulttuuririennoissa.

Päivämäärät antaisivat Orpon mukaan ihmisille ja yrityksille toivoa siitä, että toiminnan palauttamista normaaliksi voi lähteä suunnittelemaan.

Hallituksen exit-strategian valmistelua Orpo kuvasi poukkoilevaksi ja ulkoapäin sekavan näköiseksi. Yllättäen hän kyseenalaista hallituksen strategiasta järjestämää viikon lausuntokierrosta.

– Se, että tästä nyt järjestetään lausuntokierros, en osaa sanoa, että onko se nyt juuri tarpeellista. Minusta tämä on sentyyppinen asia, että hallitus voisi aika nopealla tahdilla tehdä linjauksia ja päätöksiä, hän sanoi vaikka oli hetkeä ennen kaipaillut hallitukselta etukäteisinformaatiota strategiasta.

Media kyseli opposition edustajilta tunnelmia siitä, että vielä parisen viikkoa sitten yritettiin säätää liikkumisrajoituksia ja nyt puhutaan jo siitä, että kesällä elämä saattaisi olla Suomessa hivenen normaalimpaa

– Olihan se aika nopea. Kun tästä viimeksi noustiin pari viikkoa sitten ylös, silloin oli todella synkkä tunnelma, Orpo kommentoi.

– Kaikessa tässä pitäisi kuitenkin pitää se realismi ja tolkku siitä, mikä tämä tautitilanne on. Viimeksi se tuntui meistä siltä, mihin se päätyikin, että se leka oli liian kova. Nyt taas ei saisi mennä liian nopeasti, innokkaasti Suomea avaamaan. Siitä turvallisuudesta pitää pitää huolta, se on kaikken tärkeintä, Orpo jatkoi.

– Viesti ei saisi olla nyt se, että nyt tämä asia on jotenkin hoidettu. Tautitapauksia on edelleenkin nelisensataa ja variantteja on edelleen liikkeellä.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtajan Kai Mykkäsen mukaan ei saa tulla sellaista käsitystä, että nyt tänään kevätauringon paistaessa voisimme unohtaa rajoitukset.

– Muissa Euroopan maissa on kyllä saatu tartunnat uudelleen kasvuun, jos on väärällä tavalla lähdetty vapautumaan.

Yrittäjien, tapahtumateollisuuden ja kulttuurin takia tarvitaan Mykkäsen mukaan selkeitä tietoja viikoista, jolloin rokotekattavuuden myötä pystytään avaamaan tapahtumia.

– Mutta se ei tarkoita sitä, että nyt ikään kuin voidaan unohtaa kaikki. Tämä on tietysti sikäli hankalaa, että tunnelma tuntuu muuttuvan kahdessa viikossa paljon ja tautilannekin on nyt parempi. Mutta tautitilanne on edelleen huonompi kuin se oli tammikuussa. Se on edelleen kriittinen. Meillä ei rokotekattavuus vielä estä neljättä aaltoa.

Mykkänen piti edelleen isona riskinä, että Suomeen tulisi Brasiliasta koronamuunnos. Hän painotti rajakontrollin tärkeyttä.