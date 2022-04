Orpo Zelenskyin puheesta: ”Menee syvälle tunteisiin”

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo totesi Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin puheen menneen tunteisiinsa. Zelenskyi puhui perjantaina eduskunnassa kansanedustajille ja diplomaateille. Paikalla olivat myös tasavallan presidentti Sauli Niinistö ja Suomessa vierailulla oleva Saksan liittopresidentti Frank-Walter Steinmeier. Simo Alastalo Demokraatti

– Olen viisitoista vuotta ollut eduskunnassa ja tämä oli ehkä vaikuttavin hetki. Kun ajattelee missä Zelenskyi puhuu, missä hän ja hänen kansansa ovat nämä 44 päivää elänyt ja mitä siellä tapahtuu koko ajan, tänään, se vaikuttaa ja menee syvälle tunteisiin, Orpo sanoi.

Puheesta Orpo nosti esiin erityisesti voimakkaan vetoomuksen aseavun lisäämiseksi.

– Minusta lännen pitää sitä pystyä tarjoamaan. Suomen pitää katsoa mikä meille on mahdollista.

Toisena asiana Orpo mainitsi taloudellisten siteiden katkaisemisen Venäjään, venäläisestä öljystä ja maakaasusta luopumisen.

– Siinä saattoi olla viestiä myös Saksan liittopresidentin suuntaan.

Jälleenrakennuksen ja koulutusviennin teemojen Orpo tulkitsi merkiksi ukrainalaisten taistelutahdosta.

– He voittavat tämän sodan, ajavat venäläiset pois ja rakentavat maansa uudelleen ja pyytävät Suomen apua. Se on hieno viesti ja kuvaa heidän tunnelmaansa.

”Tämä kertoo karua kieltään siitä millainen naapuri meillä on”

Zelenskyi varoitteli puheessaan Suomea ja kaikkia Venäjän rajanaapureita mahdollisista hyökkäyksistä ja totesi Butshan kaltaisten verilöylyjen olevan mahdollisia muuallakin kuin Ukrainassa. Orpolle varoitukset toivat mieleen kansallisen Nato-keskustelumme.

– Se on selkeä osoitus siitä, että me emme kertakaikkiaan voi olla sinisilmäisiä ja meidän pitää huolehtia omasta puolustuksestamme, että Suomelle ei käy noin, että me emme ole koskaan yksin. Suomalaiset ymmärtävät ja näkevät tämän. Siksi Naton kannatus on Suomessa huippulukemissaan ja siksi meidän pitää se ratkaisu tehdä.

Mitä ajattelet siitä, että ulko- ja puolustusministeriöissä oli samaan aikaan palvelunestohyökkäys ja aamulla ilmatilan loukkaus?

– Minusta tämä kertoo karua kieltään siitä millainen naapuri meillä on. Minulle se on viesti siitä, että meidän pitää entistä päättäväisemmin toimia sen eteen, että me suojaamme oman maamme turvallisuuden ja itsenäisyyden.