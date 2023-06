Orpolta linjaus: ”Laitetaan tämä maaliin ja julkaistaan koko ohjelma kerralla”

Hallituksen muodostaja, kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo kertoo pohtineensa julkisuuskysymystä – miten Säätytalolla päätetyistä asioista tullaan ulos. Marja Luumi Demokraatti

Hänen mukaansa on monia asioita, joiden saaminen valmiiksi riippuu jonkun toisen asian etenemisestä.

– Nyt kun olemme näin pitkällä, niin taitaa olla parempi, että laitetaan tämä maaliin ja julkaistaan koko ohjelma kerralla, hän totesi illalla Säätytalolla.

Orpo kertoi, että isoissa asioissa edetään, mutta ”ne valmistuvat kun ne valmistuvat”. Hän mainitsi, että esimerkiksi työllisyys-, kehitysyhteistyö- ja ilmastopäätösten kanssa on vielä jonkin verran tekemistä.

– Nyt tehdään määrätietoisesti työtä ja toivon, että ensi viikolla olisi valmista.

KEHITYSYHTEISTYÖN rahoituksen leikkaukset on ollut kuuma kysymys koko neuvottelujen ajan. Orpolta ei saatu vastausta, millaisia summia puheenjohtajapöydässä on palloteltu.

– Kyllä sitä on haarukoitu ja ei liene yllätys, että kannat ovat vielä etäällä toisistaan, mutta uutta lähentymistä on ollut ja yhteistä ymmärrystä, mitä lukujen takana on.

Hänen mukaansa kehitysyhteistyöhön ohjattavat rahat tulevat edelleen olemaan merkittäviä. Orpo painotti, että niitä on käytettävä mahdollisimman tehokkaasti ja ottaa pois sellaista, mikä ei ole niin tarpeellista.

– Varmaan se päätöskin sieltä tulee.

SÄÄTYTALOLLA kävi tänään keskeisiä eläkejärjestelmän vaikuttajia kuultavana. Orpo kertoi, että puheenjohtajapöydässä kuultiin jo aiemmin järjestöjä näiden näkemyksistä eläkejärjestelmän tilasta ja kestävyydestä.

– Miten järjestelmän kestävyys taataan myös tulevaisuudessa, totta kai sillä on merkitystä myös julkiselle taloudelle. Jokaisen hallituksen on huolehdittava, että se kestää, hän totesi avaamatta millaista kirjausta mahdollisesti olisi tulossa hallitusohjelmaan.

Orpo kehaisi vuonna 2017 tehtyä eläkeuudistusta niin hyväksi, että akuuttia painetta eläkejärjestelmän uudistukselle ei ole.

Tiedotustilaisuudessa Orpolta tiedusteltiin, eteneekö puheenjohtajapöydässä keskustelu viinin myynnin sallimisesta ruokakaupoissa. Hänen mukaansa kysymys on ollut paremminkin pöydän laidalla.

– Se tulee vielä keskusteluun osana monopolipakettia. Palataan siihenkin, kun saadaan valmista.

ORPO kommentoi myös tämänpäiväisiä uutisia yhdeksän Venäjän suurlähetystön työntekijän karkottamista sekä padon räjäyttämistä Ukrainassa.

Hänen mielestään Suomen viranomaiset ja suojelupoliisi ovat tehneet hyvää työtä arvioidessaan, että nämä henkilöt olivat tiedustelutehtävissä.

– Silloin tässä toimitaan aivan oikein, että heidät karkotetaan.

Kahovkan padon räjäyttämistä Ukrainassa Orpo luonnehti valtavaksi ympäristötuhoksi ja inhimilliseksi katastrofiksi, joka koskee kymmeniä tuhansia ihmisiä.

– Se on kaikin tavoin tuomittava. Meidän pitää entistä päättäväisemmin ja voimakkaammin tukea Ukrainaan voittamaan sota. Sodan jälkeen sotarikolliset on syytä saada vastuuseen.