”Orpon hallituksen ohjelmassa on kurmuttamisen elementtejä” – lakialoite ryhmäkanteesta jätetty

Kansanedustaja Timo Suhonen (sd.) on jättänyt lakialoitteen ammattiliittojen ryhmäkanneoikeudesta. DEMOKRAATTI Demokraatti

Hänen mukaansa Petteri Orpon (kok.) hallituksen ohjelmassa on työntekijöihin kohdistuvia ”kurmuttamisen elementtejä”.

– Siksi on tärkeää, että työmarkkinoille voitaisiin tuoda myös vakautta, ennakoitavuutta sekä reiluutta lisääviä asioita. Vain siten Suomi voi pärjätä kovassa kilpailussa, Suhonen toteaa tiedotteessa.

Hänen mukaansa erityisesti työntekijäpuoli on toivonut jo pitkään ryhmäkanneoikeutta.

– Ja tämä on aloite, jossa kaikki voittavat. Tällä saadaan ketterästi käsittelyyn asiat, jotka työelämässä hannaavat. Tämä korjaa kilpailuasetelmaa, kun vilpilliset yritykset joutuvat samalle viivalle rehellisten kanssa. Tämä säästää oikeuslaitoksen aikaa ja varoja, kun yksittäisten juttujen sijaan saadaan selvyys kerralla, luettelee aiemmin järjestötoimitsijana ja luottamusmiehenä toiminut Suhonen.

TÄRKEIMPÄNÄ hän ehkä pitää kuitenkin sitä, että usein työelämässä heikoimmassa asemassa olevien oikeusturva paranee ja tulee pelotevaikutus väärin toimivia kohtaan.

Teollisuudessa lähes 30-vuotisen uran tehnyt Suhonen huomauttaa, että esimerkiksi EU:n ulkopuolelta tulevat työntekijät eivät tiedä tai ymmärrä asemaansa ja Suomen työlainsäädännön perusteita.

– He ovat alttiita monenlaiselle väärinkäytölle ja heitä on Suomessa töissä nyt enemmän kuin koskaan. Työmarkkinarikollisuus on nostanut Suomessakin päätään aivan uudenlaisilla tavoilla.

SUHONEN korostaa myös, että työnantajapuolella on halua rapauttaa työntekijöiden turvaksi luodut sopimusjärjestelmät.

– Siksi on tärkeää saada lisää laillisia keinoja työntekijöiden suojelemiseksi, koska sopimisen tieltä halutaan nyt työnantajaleirissä ainakin osittain pois.

”Me emme voi alkaa pakittaa.”

Hänen mukaansa on pakko saada työntekijöiden suojelemiseksi sovitut asiat lainsäädäntöön, kun käynnissä on ideologinen henki purkaa työntekijöiden oikeuksia ja ajaa alas työehtosopimuksia.

– Me emme voi alkaa pakittaa näissä kysymyksissä. Siksi on tärkeää, että työntekijöiltä eivät lopu keinot perätä oikeuksiaan laillisessa järjestyksessä ja kustannustehokkaasti.

Lakialoitteen on allekirjoittanut 40 kansanedustajaa sosialidemokraateista ja vasemmistoliitosta. Seuraavaksi aloite etenee eduskunnan täysistunnon lähetekeskusteluun, missä päätetään sen valiokuntaan lähettämisestä.