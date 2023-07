SDP:n varapuheenjohtaja Niina Malm on julkaissut ”palkansaajan pamfletin”, jossa hän kritisoi Orpon hallitusta ja sen ohjelmaa työntekijöiden kurittamisesta. DEMOKRAATTI Demokraatti

– Minulle tulevaisuuskuva on nyt kylmä, kauhistuttava ja vanhanaikainen, Malm kirjoittaa.

Malmin mukaan kokoomus sumuttaa työntekijöitä ideologisella talousverholla ja pyrkii tämän kautta heikentämään työntekijän neuvotteluasemaa.

– Kokoomus puhui vaalikampanjan aikana, kuinka he arvostavat työntekijöitä. Nyt olemme kuitenkin menossa työelämässä harppauksen kohti historiaa, ja työntekijöille on tarjolla vain pelkkää keppiä. Jos kokoomus todella haluaisi kehittää työelämää he panostaisivat työn jaksamiseen, sekä joustamiseen.

PAMFLETISSA arvostellaan muun muassa yleissitovuuden poistamista.

– En näkisi lainsäätäjiltä johdonmukaisena toimintana, että Suomessa haluttaisiin lainsäädännön avulla käytännössä helpottaa työvoiman hyväksikäyttöä työmarkkinoilla. Sitä kun tapahtuu valitettavasti jo nyt. Lainsäätäjien tehtävä on vahvistaa työelämän pelisääntöjä, ei heikentää niitä, Malm sanoo pamfletissaan

Malmin mielestä Orpon hallitus pyrkii myös hankaloittamaan työntekijöiden työtaisteluoikeutta jopa sakkojen uhalla. Konkreettinen esimerkki tästä on 200 euron seuraamusmaksu, joka vieritetään työntekijälle maksettavaksi, jos hän osallistuu laittomaan työtaisteluun.

– Lakko-oikeus on heikomman osapuolen suojelua ja sitä kautta myös yhteiskunnan valta-asemien tasapainottamista. Tässä valossa lakko-oikeuden rajaamiselle ei ole loogista, oikeudenmukaista perustelua.

Malm on huolissaan myös siitä, millaisena työelämä näyttää nuorille.

– Minulla herää suuri pelko siitä, millaiseksi työelämä kehittyy tulevaisuudessa. Orpon hallitusohjelmasta tulee ennemminkin mieleen 1930-luku kuin nykyaika. Millaisena nuoret näkevät tulevaisuuden työelämän, kun kokoomusvaltainen hallitus haluaa riistää työntekijöiltä oikeuksia näin röyhkeällä tavalla.