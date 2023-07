Orpon johtajuus hukassa – hallitus tukeutuu kriiseissään presidentti Niinistöön

Yhtäjaksoisen tuntuista kriisiä elävä Petteri Orpon (kok.) hallitus on tukeutunut muutamia viikkoja kestäneen olemassaolonsa aikana kaksi kertaa tasavallan presidentti Sauli Niinistön arvovaltaan. Simo Alastalo Demokraatti

Molemmilla kerroilla on riidelty rasismista. Molemmat kriisit ovat ratkenneet pian Niinistön ulostulon jälkeen. Ehkäpä kyse ei ole sattumasta.

Ensin hallitusta horjuttivat elinkeinoministerin tehtävät jättäneen Vilhelm Junnilan (ps.) natsiviittauksia sisältäneet somekirjoitukset. Tällä viikolla kivenä kengässä ovat olleet valtiovarainministeri Riikka Purran (ps.) viidentoista vuoden takaiset blogikommentit, jotka tulvivat alatyylistä rasismia.

Niinistö kutsui MTV:llä hallituksen Junnila-kohellusta vähintään kovin kiusalliseksi. Purran yhteydessä hän kehotti hallitusta ottamaan selkeän nollatoleranssin rasismiin.

– Se olisi hyvä signaali maailmalle, Niinistö sanoi tiistaina Vilnassa Nato-kokouksen alla.

MTV:n haastattelussa Niinistö kertoi saaneensa aikaisemmin moitteita liiallisesta puuttumisesta. Hän ei täsmentänyt moitteita, mutta mieleen nousivat muun muassa koronanyrkin perustamista koskevat puheet viime hallituskaudella. Tuolloin Niinistön katsottiin pyrkineen sisäpoliittiseen ruoriin johtamaan Suomen koronatoimia.

PERUSTUSLAIN mukaan presidentin tonttia on ulkopolitiikka pois lukien Euroopan unioni, joka kuuluu sisäasioiden tavoin valtioneuvostolle ja eduskunnalle. Jonkinlainen arvojohtajan ja unilukkarin rooli presidentille sallitaan myös sisäpolitiikassa.

Arvojohtajana annetut lausunnot voi toki tulkita monella tapaa, joskus myös liiallisena tunkeutumisena hallituksen reviirille.

Orpo puolustautui Niinistön ratkaisevaan rooliin liittyviltä kysymyksiltä Kesärannan keskiviikon tiedotustilaisuudessaan vetoamalla työhön, joka ei näy julkisuudessa. Orpo antoi ymmärtää, että sekä Junnilaan että Purraan liittyvien kohujen käsittely oli hallituksen sisällä etenemässä, kun Niinistö tuli ottaneeksi julkiset kantansa.

Niinistön Vilnan lausuntoa Orpo kommentoi näin.

– Hän otti ihan oikeat asiat esille. Ne olivat aivan samat asiat, joiden parissa itse työskentelin ja hallitus työskenteli. Hän toi ne esiin ja hänellä on siihen oikeus. Ne olivat tärkeitä viestejä suomalaisille mutta teimme samojen asioiden kanssa töitä.

Toisin sanoen Orpo yritti vakuuttaa, että Niinistön kannanottoa ei olisi hallituskriisin ratkaisemiseen tarvittu, mutta presidentillä oli sinänsä oikeiden ja tärkeiden näkemystensä sanomiseen oikeus.

TOIMIKO presidentti Junnilan ja Purran tapauksissa roolinsa mukaisesti arvojohtajana vai oliko kyse puuttumisesta sisäpolitiikkaan?

Orpon versiossa Niinistö oli arvojohtaja, liittyiväthän hänen kommenttinsa länsimaisten arvojen ytimessä olevaan rasismin vastustamiseen. Mutta, jos Niinistö käytännössä käytti arvovaltaansa hallituskriisin ratkaisemiseen, hän ei ollut pelkästään arvojohtaja vaan johtaja.

Eduskuntavaalien jälkeen Orpo toisteli kolmen voittajapuolueen olevan miltei tasavahvoja ja liikkeellä neuvotteluissa hyvällä itsetunnolla. Kun SDP pudotettiin leikistä pois, hallitukseen jäi kaksi lähes yhtä vahvaa puoluetta kokoomus ja perussuomalaiset. Asetelma on pääministerin kannalta vaikea erityisesti, kun perussuomalaiset on arvoiltaan ja ajattelultaan monissa kysymyksissä kokoomuksesta kaukana.

Näistä lähtökohdista on perusteltua kyseenalaistaa Orpon kyky johtaa hallitustaan, kun pöydällä on hallitusohjelman ulkopuolelta tippuneita ongelmia. Säätytalon seitsemän viikkoa eivät riittäneet Junnilan natsivitseistä tai Purran takavuosien rasismista tehtyihin kirjauksiin.

Niinistö vaikuttaisi siis olleen viime aikoina Orpolle tervetullut apu.

ULKOPOLITIIKASSA Orpo on osoittanut jo aiemmin merkkejä heikkoudesta, mikä kasvattaa Niinistön tilaa valtiojohdon yhteistontilla. Orpo on freudilaisittain jopa tullut tulkinneeksi perustuslakia uudestaan. Toukokuun 3. päivä Orpo totesi hallituksen muodostajan tiedotustilaisuudessaan, että Suomessa ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa johtaa tasavallan presidentti ja järjestely on toimiva.

Orpolta unohtui hänen tuleva oma kioskinsa valtioneuvosto, joka johtaa ulkopolitiikkaa perustuslain mukaan presidentin kanssa yhteistoiminnassa.

Jos ulkopoliittinen valta valuu Orpon kaudella entistä enemmän presidentin suuntaan, on syytä tuntea aitoa huolta myös sisäpolitiikasta. Olimme hyvää vauhtia ratkaisemassa hallituskriisin mutta presidentti ehti jälleen ensin -tyyppiset selitykset eivät luo vaikutelmaa johtajuudesta.