Orpon kommentit henkivät tyytymättömyyttä SDP:n suuntaan – ”En tarkoittanut mitään kauhean dramaattista”

Hallitustunnustelija, kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo kävi tänään keskustelut Liike nytin, RKP:n vihreiden ja päivän päätteeksi SDP:n eduskuntaryhmien edustajien kanssa. Johannes Ijäs Demokraatti

Orpon mukaan keskustelut käytiin hyvässä hengessä.

Kokoomusjohtaja ilmaisi toivovansa, että voisi loppuviikosta kertoa, miltä pohjalta lähtee neuvottelemaan Suomeen hallitusta.

Mediaa päivän keskustelujen jälkeen kohdannut Orpo tiivisti tunnusteluissa puhutun tänään suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan turvaamisesta, joka on kaikkien tavoite.

– Kokoomuksen politiikalla ja sillä, mitä haen seuraavan hallituksen työltä ei ole mitään muuta tavoitetta kuin se, että hieno hyvinvointiyhteiskunta pelastetaan.

Näkemyseroihin tullaan Orpon mukaan kuitenkin siinä, mistä talouden perusta luodaan silloin, kun ei ole varaa enää kaikkeen. Tässä yhteydessä Orpo nosti nimenomaan SDP:n tikunnokkaan päivän keskustelujen jälkeen:

– Ehkä tässä nimenomaan erot ovat sosialidemokraattien kanssa aika isoja, mikä on se kriisitietoisuuden taso ja toimenpiteet, millä taloutta tasapainotetaan ja millä taloutta saadaan kasvuun, hän luonnehti, mutta lisäsi tasapainotellen myös, että asia erottaa suuria puolueita.

Yhdistäviksi asioiksi SDP:n kanssa Orpo nimesi EU-politiikan, ilmasto- ja energiapolitiikan ja koulutuksen.

ORPO kuitenkin linjasi painottavansa hallitusratkaisussa nimenomaan terveen talouden merkitystä.

– Mielestäni sille tuli suomalaisilta vahva valtakirja. En minä ole siitä nyt tinkimässä.

– Minä haen sille linjalle nyt enemmistöä, hän sanoi merkitsevästi.

– Kun katsotaan aidosti tätä yhteiskunnan tilaa, meillä voi olla 15 miljardia alijäämä ensi vuonna. Korkotaso kasvaa ja samaan aikaan meillä on rapautuvat palvelut… Meillä on niin suuria ongelmia. Kyllä tässä tarvitaan nyt sitä siivousliikettä. Ei sinne hirveästi tunkua ole, mutta kun nämä asiat vain täytyy saada kuntoon, jotta me pystymme huolehtimaan suomalaisista ja suomalaisten palveluista.

Orpo siis antoi myös vähintään rivien välistä ymmärtää, ettei kaikilla puolueilla olisi riittävästi yritystä päästä hallitukseen.

– Se varmaan on vähän kahdensuuntaista liikettä, mitä näissä neuvotteluissa yleensä odotetaan, hän totesi vihjailevasti nimenomaan yhteydessä, jossa oli kyse SDP:stä.

Toisaalta hän lisäsi yleisesti perusasetelman olevan edelleen samankaltainen, että puolueiden puheet ovat samat ennen vaaleja ja vaalien jälkeen.

Kun media kysyi Orpolta, onko porvaripohja todennäköisin vaihtoehto, hän sanoi, ettei ota asiaan kantaa, koska virallisetkin keskustelut ovat kesken. Hän jatkoi myös, ettei hänellä ole vielä varmuutta siitä, että jokin tietty hallitusratkaisu olisi valmis.

– Tilanne on aidosti auki.

– Minusta se olisi jo epäreilua ja vähän erikoistakin tässä vaiheessa projektia, kun toiset ovat vielä tulossa, jo jotain julistaa. Että en tekisi johtopäätöksiä, Orpo totesi.

Orpolta kysyttiin vielä tarkennusta puheisiin ”kahdensuuntaisesta liikenteestä” ja odottiko hän SDP:n suunnalta nykyistä tiiviimpää keskusteluyhteyttä?

– Ehkä minä tarkoitan sitä, kun ne vaalit käytiin, kokoomuspolitiikka sai vahvimman valtakirjan. Siihen nähden, siltä pohjalta me olemme saaneet valtuuden eduskuntaryhmiltä toimia hallitustunnustelijapuolueena, niin kyllä se on se ensisijainen polku. Tarkoitin sitä, että jos hallitukseen on halua, niin silloin tietenkin kukaan ei estä olemasta aktiivinen.

Hän lisäsi, että kuitenkin kaikki peruskeskustelut on käyty hyvin asiallisesti.

– En tarkoittanut mitään kauhean dramaattista.

JULKISUUDESSA on ollut väitteitä, että muissa puolueissa kummasteltaisiin kokoomuksen hidasta etenemistä hallitustunnusteluissa. Orpo ei tällaista näkemystä jaa.

Hän sanoi, että täysin suunnitelman mukaisessa aikataulussa edetään.

– Tämä ottaa sen ajan, minkä tämä ottaa. Jos pohjatyö tässä vaiheessa tehdään vähän paremmin, se toivottavasti tarkoittaa vähän ripeämpää etenemistä itse varsinaisissa hallitusneuvotteluissa. Tavoitteena on se, että meillä on toimintakykyinen enemmistöhallitus kesäkuussa tässä maassa. Olen luottavainen, että se löytyy, koska yhteistyöhaluja ja -kykyjä puolueilla on. Nyt on sitten kyse siitä, että millä pohjalla minulla on vahvin usko siihen, että suomalaisten asiat hoituvat.

Huomenna hallitustunnustelija Orpo keskustelee vielä kristillisdemokraattien, keskustan ja perussuomalaisten eduskuntaryhmän edustajien kanssa. Jo perjantaina hän tapasi vasemmistoliiton edustajia.