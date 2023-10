Orpon mukaan EU:n laajeneminen on geopoliittinen välttämättömyys – ”Hallituksen suunta on tässä ihan selvä”

Espanjan Granadaan EU-johtajien epäviralliseen huippukokoukseen matkustava pääministeri Petteri Orpo (kok.) tähdensi tiistaina medialle EU:n pikaisen laajenemisen välttämättömyyttä. Orpon mukaan EU:n tulee järjestää unionin jäseniksi haluaville Itä-Euroopan ja Länsi-Balkanin maille uskottava liittymisprosessi, etteivät maat ajaudu Venäjän tai Kiinan vaikutuspiiriin. Simo Alastalo Demokraatti

– On geopoliittinen välttämättömyys, että EU laajenee, Orpo totesi ja sanoi toivovansa laajenemisen tapahtuvan mahdollisimman nopeasti.

– Kysymys nousee nyt isosti esiin Granadassa ja se tulee olemaan myös jokaisen (Eurooppa-)neuvoston ohjelmassa.

EUROOPAN komissiolta odotetaan laajentumisraporttia marraskuussa.

– Minun mielestäni ja hallituksen mielestä tämä laajentuminen pitää toteuttaa. Se millä aikataululla se saadaan aikaiseksi, se selviää prosessin kuluessa.

– Mutta kun sitä tavoitetta tarvitaan, niin minä haluaisin nähdä, että 2030-luvulle mennessä Euroopan unioni olisi laajentunut, merkittävästi.

Orpo korosti, että EU:hun haluavien maiden tulee täyttää jäsenyyden edellytykset. Samalla hän näki Itä-Euroopassa ja Länsi-Balkanilla valtavan potentiaalin EU:n sisämarkkinoiden kasvulle ja uusille investoinneille.

– Suomen etu on vahva, toimintakykyinen ja maailmalla vaikuttava unioni, jota kuunnellaan ja joka ei jää Yhdysvaltain, Kiinan ja mahdollisesti Venäjän jalkoihin.

EU:N tulee Orpon mukaan kyetä tarjoamaan erityisesti itsenäisyytensä puolesta taistelevan Ukrainan tapauksessa selkeä polku, jota kulkemalla unionin ovet avautuvat. Ukrainan lisäksi Orpo ei muita maita nimeltä maininnut, koska ei halunnut laittaa hakijamaita järjestykseen.

– Minusta EU:lla pitää olla avoimien ovien politiikka, että kun täyttää kriteerit, sitoutuu eurooppalaisiin arvoihin, EU:n peruspilareihin, niin silloin on tervetullut.

Orpon mukaan pelkästään Ukrainan jäsenyys vaatisi EU:ta miettimään kokonaan uusiksi maatalouspolitiikkansa koska Ukraina on suuri maatalousmaa. Laajentuminen haastaisi myös nykymuotoisen koheesiorahojen jakamisen.

– Koheesion osalta edellisellä laajentumiskierroksella sisään tulleiden pitäisi olla jo omilla jaloillaan.

– Tämä (laajentuminen) tulee olemaa taloudellisesti, rakenteellisesti ja päätöksenteon näkökulmasta erittäin iso kysymys, Orpo sanoi ja tähdensi, ettei vaikeus saa olla este muutoksille, joiden tekeminen on välttämätöntä.

Ovatko kaikki puolueet hallituksen sisällä yhtä mieltä laajentumisen välttämättömyydestä?

– Hallitusohjelmassa on kirjattu, että suhtaudutaan myönteisesti EU:n laajenemiseen niin, että korostuu, että kriteerien pitää täyttyä. Hallituksen suunta on tässä ihan selvä. Tänään on ollut EU-ministerivaliokunta, jossa kävin samaa nuotitusta läpi mitä teille tässä eikä meillä ole mitään erimielisyyksiä näistä linjoista.

EU-johtajien epävirallista kokousta Granadassa seuraa lokakuun 5. alkava Euroopan poliittisen yhteisön kokoontuminen, johon osallistuu 47 maata. Pois jäävät ainoastaan Venäjä, Valko-Venäjä ja Vatikaani. Granadan kokoontumisten alla keskiviikkona Orpo tapaa Pariisissa Ranskan presidentin Emmanuel Macronin.