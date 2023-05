Orpon mukaan tieto soten rahoitusvajeesta yllätti – SDP:n Mäkyseltä kuitti: ”Hallituksenmuodostaja näyttää nukkuneen oppositiokauden”

Julkisen talouden tilannekuva on hallituksen muodostaja Petteri Orpon (kok.) mukaan osoittautunut sellaiseksi, että kuuden miljardin euron sopeuttaminen on toteutettava. Orpo kommentoi myös soten rahoitustilannetta hallitusneuvottelujen jatkuessa aamulla Säätytalolla. Anna-Liisa Blomberg Demokraatti DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Orpolta kysyttiin, muhiiko sote-asioissa riita. Hän vastasi, että riidan sijaan kyse on ”äärettömän vaikeasta kysymyksestä”, johon neuvotteluissa etsitään ratkaisuja. Orpon mukaan ”soten tilanne on selvinnyt koko vaikeudessaan”. Orpon mukaan tietoa sosiaali- ja terveydenhuollon yli miljardin euron rahoitusvajeesta ei ole ollut aiemmin tietoa.

– Meillä ei ole ollut tietoa siitä, että täältä puuttuu yli miljardi. Se lisää tätä vaikeutta. En puhuisi riidasta, vaan yksinkertaisesti äärettömän vaikeasta kysymyksestä. Meidän pitää löytää ratkaisut, miten asioita tehdään tehokkaammin, koska mikään hyvinvointiyhteiskunta ei kestä sitä, että sosiaali- ja terveyspalveluiden kulut kasvavat kuusi miljardia neljän vuoden aikana, hän sanoi soten menoista painelaskelmaan viitaten.

Orpon mukaan talouden tilannekuva ylipäätään on osoittautunut ”paljon huonommaksi”. Sen vuoksi Orpo katsoo, ettei muuhun kuin kuuden miljardin euron sopeutuksiin ole mahdollisuuksia.

– Ei meillä ole nyt varaa siihen, että me tehtäisiin sinne päin tai löysä ratkaisu. Meidän on korjattava tämä, koska muuten voidaan heittää hyvästit 30-luvulla hyvinvointiyhteiskunnalle palveluineen.

Sote-asioista Orpolta kysyttiin myös hoitajamitoituksen ja hoitotakuun kohtalosta. Hän totesi, etä molemmat edellyttävät, että on hoitajia. Hän ei ottanut kantaa uudistusten kohtaloon, vaan sanoi asian olevan reformipöydässä. Orpo kritisoi kovin sanoin edellistä hallitusta.

– Sanon tämän nyt vähän tiukemmin. Minusta nämä sote-asiat on laiminlyöty. Miljardi puuttuu rahaa, hoitajapulaan ei ole oikeasti puututtu, jonotilanne on päästetty erittäin vaikeaksi. Vanhuspalveluissa on suuria ongelmia. Tämä on todellakin iso kysymys, jota ihmiset joutuvat täällä ratkomaan.

ORPON näkemykset yllätyksenä tulleesta soten miljardin rahoitusvajeesta ovat kirvoittaneet keskustelua. Asiaa kommentoi muiden muassa SDP:n varapuheenjohtaja, kansanedustaja Matias Mäkynen.

– Petteri Orpo kertoi toissapäivänä, että Suomen heikko talous- ja tuottavuuskasvu sekä julkisen talouden tila pääsi yllättämään. Nyt hän on yllättynyt soten rahoitustilanteesta. Hallituksenmuodostaja näyttää nukkuneen oppositiokauden. Tämä toki oli nähtävissä jo ennen vaaleja, Mäkynen tviittaa.

– Luultavasti hän yllättyy pian myös kuullessaan, että Suomessa tehdään jo paikallisia sopimuksia. Sen verran kaukana todellisuudesta ovat kokoomuksen vaatimukset luottamusmiesjärjestelmän ja työehtosopimusten murtamisesta, hän jatkaa.

KRISTILLISDEMOKRAATTIEN puheenjohtaja Sari Essayah kiisti Orpon näkemyksen, että sote-järjestelmän tilanne olisi selvinnyt vasta Säätytalolla. Hän huomautti, että asiasta on keskusteltu niin julkisuudessa kuin hyvinvointialueilla.

- Hyvinvointialueiden johtajat ovat kertoneet koko ajan, että näissä laskelmissa on niin sanotusti klappia. Koko rahoitusmalli on lähtenyt kiikkulautamallista, jossa kunnat ovat rankasti tehneet alibudjetointia, jotta pystyvät varmistamaan sen, että soten mukana ei siirry liikaa tulevien valtionosuuksien pohjaa, Essayah sanoi.

Valtiovarainministeriö tiedotti keskiviikkona, että kuntien tilinpäätöstiedoissa on tullut esiin tilanteita, jotka mahdollisesti vääristävät merkittävästi sote-uudistuksen rahoituksen siirtoon liittyviä laskelmia.

Ministeriö kertoi tarpeesta tarkentaa rahoituksen siirrossa huomioitavia kustannuksia. Se aikoo kuulla kuntia ja hyvinvointialueita laskelmien oikaisussa kesän aikana.

Lisäksi Essayah huomautti, että sote-lakien hyväksymisen yhteydessä on nostettu esille, että uudistuksen tarvitsemiin palkkaharmonisaatioon ja tietohallintoon ei ole varattu riittävästi rahoitusta. Harmonisaatio viittaa palkkojen yhtenäistämiseen uusilla alueilla.

- Kyllä tämä on ollut ennakoitavissa, kun itsekin olen istunut hyvinvointialueella Pohjois-Savossa sekä hallituksessa että valtuustossa, niin ollut nähtävissä, että rahoitusmallissa on ongelma.