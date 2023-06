Orpon natsat eivät riittäneet – hallitustaival alkoi lopun ajan sekoilulla

Suomalaisten monipuoluehallitusten taivallukseen on usein liitetty eduskuntavaaleja edeltävä “smutna”. Hiljattain ryöstöviljelty termi on venäjää ja tarkoittaa vaikeuksien aikaa, joka koittaa hallituspuolueille yleensä vaalien alla sen jälkeen, kun ne ovat saavuttaneet merkittävät ohjelmalliset tavoitteensa. Simo Alastalo Demokraatti

Maakuntamotareiden päällysteremontit ovat suunnitteilla tai jo alkaneet, kipeät leikkaukset ja myönteiset satsaukset on tehty. Naapuripuolueiden puheenjohtajien naamat ovat tulleet tutuiksi. On aika valmistautua haukkumaan entisiä kumppaneita suorissa vaalilähetyksissä. On aika jopa äänestää nurin hallitusohjelmaan kirjattuja yhteisiä tavoitteita kuten näimme Stubbin hallituksen lopulla.

HALLITUSKAUDEN aluista on puhuttu kuherruskuukautena. Mistään ei vielä ole päätetty. Eduskuntaan ei ole tuotu ensimmäistäkään lakialoitetta. Ministereiden luurangot eivät ole ehtineet kaapeista päivänvaloon ja edessä on kesätauko. Pääministerille juuri muodostetun hallituksen johtaminen pitäisi olla harvinainen juhlahetki, jona loka ei vielä lennä satunnaisia opposition viran puolesta esitettyjä piikkejä lukuunottamatta.

Sitten tuli Petteri Orpo (kok.), joka oli tehdä jo Säätytalon hallitusneuvotteluissa Suomen ennätyksen. Neuvottelut vaikuttivat etenevän seitsemän viikon tuloksettoman ponnistuksen kautta hätäsektioon, kunnes vihdoin, todennäköisyyksiä uhmaten tuli valmista. Tänään 28. kesäkuuta eduskunta antoi luottamuksensa Orpon hallitukselle ja sen oikeistolaiselle ohjelmalle.

Mutta hommat menivät huonoksi jo ennen starttia ja eduskunnan luottamusta, kun hallituspuolue RKP ja kolme RKP:n tuoretta ministeriä äänesti perussuomalaiselle kollegalleen epäluottamusta. RKP:n usko elinkeinoministeri Vilhelm Junnilaan (ps.) loppui kahdeksan päivää kestäneen yhteistyön jälkeen. Syynä ovat Junnilan natsiteemaiset päivitykset ja osallistuminen äärioikeiston tilaisuuteen. Molemmista on raportoitu laajasti julkisuudessa.

VAIKKA kyse oli henkilöstä, ei hallituksen esityksestä, RKP aloitti äänestysurakkansa Orpon hallituksessa äänestämällä muuta hallitusta vastaan. Sekoilua yritettiin kaikin keinoin ja loppuun saakka välttää. Perussuomalaisille ehdotettiin Junnilan vaihtamista. He eivät siihen suostuneet.

RKP yritettiin saada Junnilan taakse. He eivät siihen suostuneet.

Pääministeri Orpo jäi jumiin RKP:n ja PS:n väliin. Hänen natsansa eivät riittäneet kummankaan puolueen painostamiseen, joten lopputulos oli juuri työtään aloittavan hallituksen kannalta täpärä ja nolo.

Jos eduskunnan täysistunnosta ei olisi ollut poissa 11 oppositiopuolueen edustajaa, Junnila olisi entinen ministeri. On epäselvää, olisivatko perussuomalaiset suostuneet sen jälkeen pitämään Orpon hallitusta pystyssä.

RKP:LLE tapaus Junnila oli oiva keino profiloitua ja saada takaisin rippeitä aiemmasta ihmisoikeuspuolustajan maineestaan. Junnilan päivityksille sanottiin ei, jatkossa voidaan hyvällä omatunnolla purkaa esimerkiksi viime kaudella itse säädetyt parannukset paperittomien terveydenhuoltoon ja laskea pakolaiskiintiötä.

RKP ei nosta peukkuaan Junnilan Ku Klux Klan -lumiukolle, mutta siunaa kaiken perussuomalaisten hallitusohjelmaan neuvotteleman sisällön, vaikka puolueen ei pitänyt lähteä hallitukseen, joka tekee perussuomalaista politiikkaa.