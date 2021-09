Orpon propagandakoneisto pyörähti käyntiin, asiantuntija kumoaa oikeiston väitteet yksi kerrallaan: ”Ei estä”

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo avasi budjettitorstain jälkeisen perjantaiaamun poliittiseks uhoksi luokiteltavalla julistuksella. Rane Aunimo Demokraatti

”Kokoomus ei hyväksy maastapoistumisveroa. Mikäli olemme seuraavien eduskuntavaalien jälkeisessä hallituksessa, tullaan tämä vero poistamaan.”

Twitter-viestiä voi lukea monella tapaa. Ensinnäkin siinä on virheellinen väite ”maastapoistumisverosta”, joka on puhdasta oikeiston propagandaa. Sanaa toistamalla vaikutetaan yleisiin mielikuviin ja niihin, jotka eivät ehkä asiaan sen enempää syvenny. ”Veroa maastamuutosta! Jo on aikoihin eletty!”

Toiseksi Orpo näyttää linjaavan suoranaiseksi kynnyskysymykseksi, että kokoomus ei sellaisessa hallituksessa ole, ellei veron poistamisesta sovita. Kovaa puhetta.

Mistä sitten oikeasti on kyse?

SDP:n veroasiantuntija, kuntaministeri Sirpa Paateron erityisavustaja Lauri Finér on jaksanut kirjoittaa aiheesta kärsivällisesti jo pitkään. Elisen budjetti-infon jälkeen Finér selvitti jälleen veron oikeaa laitaa blogissaan.

”Vuonna 2023 käyttöönotettava arvonnousuvero varmistaa, että Suomessa asuessa kertyneitä omaisuuden myyntivoittoja voidaan verottaa täällä myös silloin, kun omaisuus luovutetaan ulkomailla asuessa. Se estää verovälttelyä, jossa kirjat siirretään verokeitaaseen ennen omaisuuden myyntiä.”

Kyse ei ole siitä, että ihmistä verotetaan, kun hän poistuu maasta.

”Arvonnousuveron vastustajat kutsuvat sitä tyypillisesti maastamuuttoveroksi tai maastapoistumisveroksi, mutta näistä nimityksistä saa helposti väärän kuvan siitä, mistä on kyse”, Finér muotoilee maltillisesti.

Finér kirjoittaa, kuinka arvonnousuverolla on kaksi päätehtävää. Yksi on varmistaa, että omaisuuden myyntivoittoja voidaan verottaa siellä, missä asuessa ne ovat kertyneet. Toinen on estää verovälttelyä järjestelyillä, jossa kirjat siirretään verokeitaaseen ennen omaisuuden myyntiä tai lahjoitusta.

”Pahimmillaan verosuunnittelun seurauksena pääomatulot voivat jäädä kokonaan Suomessa verottamatta, jos ne kerrytetään verovapaasti niin kutsuttuun vakuutuskuoreen, josta varat nostetaan vasta, kun kirjat on siirretty matalan veron maahan. Nämä riskit on osoitettu myös muuttotilastojen avulla ja yksittäistapauksia on käsitelty myös julkisuudessa.”

Finér kumoaa blogissaan neljä tyypillistä virheellistä väitettä arvonnousuverosta: arvonnousuvero ei estä muuttamasta ulkomaille, arvonnousuvero ei aiheuta kaksinkertaista verotusta eikä estä muuttamasta ulkomaille eikä myöskään johda poismuuttoihin Suomesta.

Yritystoiminnan globaaleja vaikutuksia tutkiva kansalaisjärjestö Finnwatch kiitti jo eilen hallitusta arvonnousuveron käyttöönotosta. Sen mukaan vero kitkee yksityishenkilöiden mahdollisuuksia välttää omaisuuden arvonnoususta luovutuksen yhteydessä perittäviä veroja.

Finnwatchin selvityksen perusteella varakkaiden muutot ovat suuntautuneet muita useammin veroparatiiseihin, jotka eivät peri luovutusvoittoveroja. Verohallinnon alainen Harmaan talouden selvitysyksikkö on puolestaan raportoinut vakuutuskuorien lisääntyneestä hyödyntämisestä verovälttelyssä sekä keinotekoisten maastamuuttotilanteiden lisääntymisestä. Molemmat havainnot puhuvat Finnwatchin mukan arvonnousuveron tarpeen puolesta.