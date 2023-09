Orpon puheet tuloistaan ja veroistaan nousivat tapetille – SDP:n Mäkynen: ”Eikö pääministeri tiedä, mitä päättää?”

Hallitusohjelman kirjaus niin sanotusta solidaarisuusverosta nostattaa tunteita. Määräaikaiseksi alun perin tehty solidaarisuusvero on ollut käytössä vuodesta 2013, mutta sen alarajaa on liikuteltu vuosien aikana. Rane Aunimo Demokraatti

Orpon hallitus on nostamassa ylimmän veroportaan tulorajaa nykyisestä 85 800 eurosta 150 000 euroon vuodessa. Solidaarisuusverolla tarkoitetaan kahden prosenttiyksikön ylimääräistä korotusta veroasteikon ylimmässä luokassa. Solidaarisuusveroa maksetaan alarajan ylittävästä osasta.

Vasemmisto on arvostellut alarajan nostoa, koska se hyödyttää paljon tienaavia.

ASIA on ilmeisen mutkikas myös osalle poliitikoista.

SDP:n varapuheenjohtaja Matias Mäkynen kyseleekin viestipalvelu X:ssä pääministeri Petteri Orpon puheiden perään. Orpo totesi eilen Ylen A-talkissa, että ”minun tuloni taitavat olla jo niin hyvät, että tämä solidaarisuusveron alarajan nosto ei vaikuta siihen, mikä on minun veroni”.

TV-keskustelussa mukana ollut SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman vastasi Orpolle välittömästi, että nosto vaikuttaa kaikkiin yli 150 000 euroa tienaaviin.

Mäkynen jatkoi perjantaina tästä.

– A-Talkissa Orpo väitti, että solidaarisuusveron alarajan nostolla ei ole vaikutusta hänen tuloillaan. Tämä ei pidä paikkaansa: solidaarisuusveron alarajan noston myötä pääministerin tuloilla jää vuodessa 1 284 euroa enemmän käteen. Eikö pääministeri tiedä, mitä päättää?

– Tämä kertoo laajemminkin hallituksen politiikasta. Pääministerin tuloluokassa ylimääräinen 1 200 euroa vuodessa on niin merkityksetön summa, että se jää helposti huomaamatta. Silti hallitus haluaa keventää suurituloisten verotusta pienituloisten kustannuksella, Mäkynen kirjoitti.

Mäkysen laskelma perustuu erotukseen, joka syntyy 150 000 euron ja 85 800 euron väliltä, kun sen kertoo solidaarisuusverolla 2 % tai 0,02. Tulokseksi tulee Mäkysen mainitsema 1 284 euroa.

Pääministerin palkkio vastaa eduskunnan puhemiehen palkkiota, joka on 14 448 euroa. Ministerit saavat lisäksi 50 prosenttia kansanedustajan palkkiosta ja verottomasta kulukorvauksesta. Tämän lisäksi kokoomus on ainakin aiemmin maksanut puheenjohtajalle 2000 euron kuukausikorvausta.

Pääministeri tienaa selvästi enemmän kuin 150 000 euroa.

Orpo viestittää Helsingin Sanomille erehtyneensä asiassa.

– Korjaan, kyllä se [alarajan nousu] vaikuttaa. Koskee ylimenevää osaa eikä koko ansiota.

LISÄKSI hallitus on muillakin veroratkaisuillaan tukemassa suurituloisia, SDP:stä arvostellaan.

– Se, että te väitätte, että teidän veronkevennykset kohdistuvat keskituloisiin tai pieni- ja keskituloisiin, se väite ei kestä tarkastelua. Veronmaksajat ovat käyneet läpi eri tuloluokissa, mitä tämä hallituksen verolinja tarkoittaa. Minäpä kerron, mitä se tarkoittaa. Kaikista suurin veronkevennys sekä absoluuttisesti että suhteellisesti tulee pääministerin tuloluokkaan. 14 000 euroa kuussa tienaava tulee saamaan reilusti yli kaksi tonnia, lähes 2 300 euroa pysyvästi käteen tästä eteenpäin.

– Ja se hoitaja, koulunkäynnin ohjaaja, vartija, avustaja tai keittäjä, hänelle on tulossa pari kymppiä kuussa eli parisataa euroa vuodessa, kymmenen kertaa vähemmän. Jopa suhteellisesti tilanne on se, että pääministerin tuloluokassa veronkevennys on puolitoistakertainen suhteellisesti kuin siellä pienipalkkaisemmassa päässä. Jos tämä painotus on pieni- ja keskituloisiin, ketkä tässä yhteiskunnassa ovat suurituloisia, jos teidän mielestä 14 000 euroa tienaava on keskituloinen, Lindtman huomautti A-Talkissa.

Lindtman viittasi Veronmaksajien laskelmiin verotuksen muutoksista. Näissä Veronmaksajain Keskusliiton laskelmissa palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun oletetaan alenevan 0,71 prosenttiyksikköä, sairausvakuutuksen päivärahamaksun 0,25 prosenttiyksikköä ja sairaanhoitomaksun 0,08 prosenttiyksikköä. Lisäksi on huomioitu valtiovarainmininisteriön budjettiehdotukseen sisältyvät työtulovähennyksen korotus sekä solidaarisuusveron jatkaminen.