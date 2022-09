Orpon puheille tiukka kuittaus: ”Kokoomus sumuttaa”

SDP:n varapuheenjohtaja Malm: Suomalaiset päättävät, kannattavatko he kokoomuksen halpaa Suomea vai SDP:n vahvaa Suomea DEMOKRAATTI Demokraatti

SDP:n varapuheenjohtaja Niina Malm kommentoi tiedotteellaan puheenjohtaja Petteri Orpon kokoomuksen puheenjohtajapäivillä pitämää puhetta.

”Orpon ja kokoomuksen talouslinja on ollut koko kuluneen vuoden sekaisin sekä epäuskottavaa. Kokoomus on toisaalta ehdottanut leikkauksia pienituloisten suomalaisten sosiaalietuuksiin, mutta heti perään väläytellyt miljardin euron veronkevennyksiä ansiotuloverotukseen, milläpä muulla kuin velkarahalla”, Malm sanoo.

Hänen mukaansa kokoomuksen suunnitelmat talouden suunnan muuttamiseksi heikentävät tavallisten ihmisten arkea ja hyvinvointia.

”Jos tavoitteena on sopeuttaa valtion taloutta miljardilla per vuosi, ei ole mahdollista välttyä leikkauksilta koulutukseen ja terveydenhuoltoon. Kokoomus onkin profiloitunut innokkaana koulutuksen leikkaajana. Jokainen meistä muistaa puolueen koulutuslupaukset eduskuntavaaleissa 2015, jotka pian vaalien jälkeen muuttuivat historiallisen suuriksi koulutusleikkauksiksi”, Malm sanoo tiedotteessa.

HÄNEN MUKAANSA Marinin (sd.) hallitus sen sijaan haluaa tukea suomalaisten arkea nousevien hintojen keskellä ja on tehnyt viime budjettiriihessä paljon ihmisten ostovoimaa tukevia päätöksiä.

”Kokoomus sumuttaa kansalaisia myös verojen suhteen väittäessään, että Marinin hallitukselle veronkorotus olisi tavoiteltu tila. Päinvastoin, tällä vaalikaudella veroaste on alentunut. Vuonna 2019 se oli 42,2 % suhteessa bruttokansantuotteeseen ja ensi vuodelle valtiovarainministeriö ennustaa sen olevan 41,9 %. Ennusteen mukaan vuonna 2024 veroaste alenee 41,4 prosenttiyksikköön, joka olisi alhaisin lukema yli kymmeneen vuoteen. Kiitos Marinin hallituksen!” Malm sanoo.

”Työllisyyden kasvu vahvistaa julkista taloutta. Marinin hallitus onkin saavuttanut työllisyystavoitteensa. Tehtyjen työtuntien määrä ei ole ollut vuosikymmeniin näin korkealla ja nuorisotyöttömyys on alimmalla tasolla 15 vuoteen. Työllisyysasteessa ero Ruotsiin on kaventunut pienimmäksi tämän vuosituhannen aikana. Marinin hallitus on tehnyt nipun työllisyystoimia, joista osa keinoista vaikuttaa nopeasti, kun taas osa pidemmällä aikavälillä. SDP:n tavoite on ensi vaalikaudella 80 prosentin työllisyysaste ja tämän jälkeen täystyöllisyys, keinot tähän olemme myös kertoneet”.

Malm päättää tiedotteensa toteamalla olevan hyvä, että puolueiden erot tulevat esiin.

”Silloin äänestäjät voivat päättää, kannattavatko he kokoomuksen halpaa Suomea vai SDP:n vahvaa Suomea”, hän sanoo.