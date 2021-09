Orpon verokaavailu puhuttaa – Lindtman: ”Onko Suomi tilanteessa, jossa on mahdollista heikentää julkista taloutta 4–5 miljardilla eurolla?”

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo puntaroi eilen Demokraatin haastattelussa kokonaisveroasteen laskemista tulevalla hallituskaudella. Johannes Ijäs Demokraatti

Orpo lupasi, että kokoomus palaa ohjelmatyössään tarkemmin asiaan.

– Viime hallituskaudella Sipilän (kesk.) hallituksessa kokoomusjohtoisesti laskettiin kokonaisveroastetta kaksi prosenttiyksikköä, hän kuitenkin vihjasi kehuen saavutusta erinomaiseksi.

Tämä sama kaksi prosenttiyksikköä olisikin Orpon mukaan ”hyvä malli” myös tulevaa vaalikautta ajatellen.

– Mutta katsotaan tarkemmin, mikä on mahdollista, hän lisäsi.

SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman kommentoi Demokraatille Orpon avausta todeten, että veronalennuksia on kovin helppo lupailla.

– Jos esitetään 2 prosenttiyksikön kokonaisveroasteen laskua, täytyisi myös kertoa, mitä se tarkoittaa. Tuolloin puhutaan noin 4–5 miljardin euron vaikutuksesta julkiseen talouteen. Herää kysymys, onko Suomi tilanteessa, jossa on mahdollista heikentää julkista taloutta 4–5 miljardilla eurolla? Vai onko tarkoitus sopeuttaa vastaava summa julkisista palveluistamme eli koulutuksesta terveydenhuollosta, vanhusten hoivasta ja tutkimuksesta? Lindtman kysyy.

Lindtmanin mukaan 4–5 miljardia euroa olisi niin iso summa, että leijonanosa siitä tulisi väistämättä katettavaksi joko suurempina alijääminä, tai Lindtmanin sanoin säästöinä vaikkapa kouluihin, päiväkoteihin tai vanhusten hoivaan.

– En ainakaan itse ole törmännyt tutkimuksiin, jossa tekemällä noin raju leikkaus julkisen talouden tulopohjaan, se olisi katettavissa niin sanotuilla dynaamisilla vaikutuksilla. Toki jos sellaisia on, mielelläni niistä kuulen.

Lindtman sanoo myös, että kokonaisveroaste ei ole paras mahdollinen talouspolitiikan ankkuri. Syy on se, että se on erittäin riippuvainen suhdanteista.

– Ei taida oikein olla juurikaan ekonomisteja, jotka suosittelisivat sitä talouspolitiikan ankkuriksi juuri sen suhdanneherkkyyden vuoksi.

– SDP on sitoutunut muun muassa tämän hallituksen linjaan siitä, että työn ja yrittämisen verotusta ei hallituksessa kiristetä, Lindtman sanoo painottaen, että erityisesti pieni- ja keskituloisten ryhmissä on vältettävä kannustinongelmia pitämällä verotus kohtuullisena.

Julkisen talouden kestävyys puhuttaa. Lindtman sanoo, että Suomi on päässyt kiinni kansainväliseen kasvuun ja kuronut kiinni koronan aiheuttaman kuopan kärkipäässä Euroopan maista.

– Kasvulukuja ja ennusteita reivataan viikko viikolta ylöspäin.

Lindtman kuitenkin lisää, että Suomen pitkän aikavälin haasteet eivät poistu ja ne vaativat töitä.

– Tällä vaalikaudella on jo tehtykin työllisyystoimia, jotka kyllä kestävät jo puolivälissä vertailun aikaisempien hallitusten koko kauden saldoon. Silti huoli julkisen talouden kestävyydestä pysyy.

”Isoin muutos suomalaisessa politiikassa vähään aikaan.”

Myös perussuomalaisissa on pohdittu muutaman prosenttiyksikön laskua kokonaisveroasteeseen. Puheenjohtaja Riikka Purra sanoi eilen Demokraatille, että puolueelta tulee yksityiskohtaiset linjaukset eduskuntavaaleja kohti mentäessä. Tässä asiassa kokoomus ja perussuomalaiset ovat kuitenkin löytämässä toisensa.

Perussuomalaisissa nähdään, että seuraava hallitus joutuu tekemään vaikeita päätöksiä.

– Uskoisin jopa, että Sipilän (kesk.) kauden kiky jää kalpenemaan näiden rinnalla, sanoi Orpon kanssa debatoinut perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra eilen Politiikan toimittajien tilaisuudessa.

Sinänsä Purra ei kovin tarkkaan avannut, mitä kiky-rinnastus tarkoittaa. Sosiaaliturvaleikkaukset hän torppasi ykskantaan.

Muun muassa Purran kiky-heitosta ja uuden perussuomalaisten puheenjohtajan politiikasta yleensä Lindtman sanoo, että yhteenvetona voi todeta, että ”Purra näyttää vievän loppuun sen Halla-ahon linjan, jossa perussuomalaiset siirretään pitkälle oikealle”.

– Perussuomalaisilla on tähtäimessä nimenomaan porvarihallitus, mikä näkyy heidän talouspoliittisessa linjassaan, Lindtman uskoo.

Lindtman muotoilee perussuomalaisten asemoitumisen oikealle olevan isoin muutos suomalaisessa politiikassa vähään aikaan.

– Sillä on iso vaikutus erityisesti työelämäkysymyksissä, jos verrataan Timo Soinin perussuomalaisiin. Halla-ahon–Purran linja on duunarille tyly. Tämä varmasti on asia, joka monia palkansaajia taukokahvihuoneessa askarruttaa.

”Näyttää olevan ensimmäinen asia, jonka se lupaa perua.”

Hallitus esitti budjettiriihessä Suomeen arvonnousuveroa. Siinä varojen arvonnousua verotettaisiin ulkomaille muutettaessa. Petteri Orpo kiiruhti toteamaan Twitterissä, että mikäli kokoomus on seuraavien eduskuntavaalien jälkeisessä hallituksessa, vero poistetaan.

Lindtman sanoo kokoomuksen ottaneen oppositiossa tavakseen vastustaa koko lailla kaikkea, mitä hallitus esittää.

– On sitten ollut kyse hyvinvointia parantavista tai oikeudenmukaisuutta lisäävistä teoista, paljon on kuultu tämän hallituskauden aikana sanaa ”ei” oikeisto-opposition ja erityisesti kokoomuksen suunnalta.

Lindtmanin mielestä huomionarvoista on kuitenkin se, että ei-linjastaan huolimatta tähän mennessä kokoomus ei ole luvannut perua hallituksen uudistuksia.

– Arvonnousuvero näyttää olevan ensimmäinen asia, jonka se lupaa perua, jos pääsee hallitusvaltaan.

– Tässähän kuitenkin on kyse perimmältään siitä, että kaikki maksaisivat samat verot myyntivoitoista. Sitä jää kysymään, miksi juuri tämä, agressiivisen verosuunnittelun suitsiminen on kokoomukselle niin tärkeä kysymys, että se on ensimmäinen, jonka puolue aikoo perua. On hyvä muistaa, että viime kädessä muut veronmaksajat, ahkerat suomalaiset yrittäjät ja palkansaajat, ovat verovälttelyn maksumiehiä.

Myös perussuomalaisten Riikka Purra suhtautuu arvonnousuveroon kielteisesti eikä puolue olisi asettumassa poikkiteloin, jos kokoomus haluaisi sen poistaa.