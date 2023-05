Osa vihreiden ex-puheenjohtajista tuonut pj-suosikkinsa julki

Jäsenäänestys vihreiden uudesta puheenjohtajasta alkoi eilen. Puheenjohtajavaalissa ovat mukana toisen kauden kansanedustajat Saara Hyrkkö ja Sofia Virta. Simo Alastalo ja Johannes Ijäs

Ehdokkaiden kampanjat pyörivät täysillä myös sosiaalisessa mediassa. Yksi silmiinpistävä ilmiö on ollut se, että muutama vihreiden takavuosien puheenjohtaja on ilmoittanut sosiaalisessa mediassa tukensa Sofia Virralle.

Näin ovat tehneet ainakin Pekka Sauri ja Osmo Soininvaara.

– Äänestän Sofia Virtaa, Soininvaara ilmoitti Twitterissä ja jakoi blogikirjoitustaan asiaan liittyen.

– Minusta näyttää, että Sofia Virran valinta puheenjohtajaksi saattaisi hyvinkin olla Vihreiden uusi alku, tviittasi puolestaan Pekka Sauri.

Häneltä kysyttiin tämän jälkeen, onko tviitti käsitettävä kannanotoksi Virran puolesta. Sauri vastasi kyllä.

Myös entisen puheenjohtajan Touko Aallon voitaneen tulkita olevan Virran takana, tai ainakin hän esiintyy videolla, jossa Virralle osoitetaan tukea. Samalla videolla on mukana myös vihreiden europarlamentaarikko Alviina Alametsä.

Vihreiden uusi puheenjohtaja, Maria Ohisalon seuraaja valitaan Seinäjoen puoluekokouksessa 10. päivä kesäkuuta. Tuolloin nähdään, onko entisten puheenjohtajien julkitulolla painoarvoa ja mihin suuntaan.

Myös Saara Hyrkön Twitter-tilillä on ollut vilkasta ja kannatusilmoituksia satelee.

– Minun valintani Vihreiden seuraavaksi puheenjohtajaksi on Saara Hyrkkö, kirjoittaa esimerkiksi vihreiden puoluevaltuuskunnan varapuheenjohtaja, Espoon kaupunginhallituksen jäsen Mikki Kauste.

Demokraatin silmiin ei ole kuitenkaan osunut entisiä pj-tason tukijoita.

Demokraatti kysyi myös vihreiden entiseltä puheenjohtajalta Ville Niinistöltä, onko hänellä suosikkia puheenjohtajakisassa tai aikooko hän tuoda asiassa kantansa julkisuuteen.

– Olen ajatellut että on parempi olla ottamatta suoraan julkisesti kantaa ja antaa jäsenistön ratkaista asia puhtaalta pöydältä. Pidän molempia ehdokkaita hyvinä ja kummallakin on isoja vahvuuksia ja potentiaalia hyväksi puheenjohtajaksi, joten jäsenillä on positiivinen valintatilanne, Ville Niinistö vastasi tekstiviestitse.

Minun valintani Vihreiden seuraavaksi puheenjohtajaksi on Saara Hyrkkö. Tarkemmat perustelut löytyvät allaolevan linkin takaa löytyvästä päivityksestä.#vihreät #puheenjohtaja https://t.co/PD1ZH6dJf2 — Mikki Kauste ™ 🌍 🎶 (@mikkikauste) May 28, 2023

Minusta näyttää, että Sofia Virran ⁦@VirtaSofia⁩ valinta puheenjohtajaksi saattaisi hyvinkin olla Vihreiden uusi alku.🔥 https://t.co/R3nkRvYkvy — Pekka Sauri (@pekkasauri) May 27, 2023

Äänestän Sofia Virtaa https://t.co/39xRS5EEYN — Osmo Soininvaara (@OsmoSoininvaara) May 28, 2023