Oscar-ehdokkuudet julkistettiin – eniten ehdokkuuksia nappasi scifi-elokuva Everything Everywhere All at Once

Elokuva-alan Oscar-ehdokkuuksia on saanut tällä kertaa eniten elokuva Everything Everywhere All at Once, joka kahmi 11 ehdokkuutta. Science Fiction -tarinan ohjasivat Daniel Kwan ja Daniel Scheinert. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Toiseksi parhaista lähtökuopista Oscar-kisaan lähtevät Martin McDonaghin ohjaama synkkä komedia The Banshees of Inisherin ja ensimmäiseen maailmansotaan sijoittuva Länsirintamalta ei mitään uutta, jonka ohjasi Edward Berger. Kumpikin elokuva sai ehdokkuuden yhdeksälle Oscar-palkinnolle.

Baz Luhrmannin ohjaama elämäkertaelokuva Elvis keräsi kahdeksan Oscar-ehdokkuutta. Seitsemän Oscarin voittajaksi on ehdolla Steven Spielbergin The Fabelmans, joka sivuaa ohjaajan perheen vaiheita.

Yhdysvaltain elokuva-akatemia julkisti vuonna 2022 ensi-iltaansa tulleiden filmien Oscar-ehdokkuudet tiistaina.

KUTEN odotettiin, Oscar-kisaan ylti myös menestysfilmejä, kuten Tom Cruisen tähdittämä Top Gun: Maverick sekä tieteissaagan jatko-osa Avatar: The Way of Water. Ne kumpikin auttoivat tuomaan yleisön takaisin elokuvateattereihin pandemian jälkeen. Top Gun ja Avatar ovat ehdolla Hollywoodin tavoitelluimman palkinnon, vuoden parhaan elokuvan Oscarin, saajaksi.

Parhaan elokuvan ehdokkuuden saivat myös esimerkiksi The Banshees of Inisherin, The Fabelmans, Elvis ja Everything Everywhere at Once.

Parhaan ohjaajan Oscar-palkintoa hamuavat esimerkiksi Spielberg, McDonagh sekä kaksikko Kwan ja Scheinert.

PARHAAN naisnäyttelijän Oscar-ehdokkuuden sai tämän tunnustuksen jo kahdesti aiemmin voittanut Cate Blanchett. Tällä kertaa ehdokkuus tuli elokuvasta Tar. Blanchettin haastajiin lukeutuu Everything Everywhere All at Once -filmin Michelle Yeoh, josta tuli Oscarien historiassa vasta toinen aasialainen naispääosan Oscar-ehdokkuuden saanut nainen.

Miespääosan Oscar-ehdokkaiksi yltivät esimerkiksi Brendan Fraser (The Whale) sekä Elviksen filmiroolissa nähtävä Austin Butler.

Elokuva-alan pääpalkinnot, Oscar-pystit, jaetaan 12. maaliskuuta.