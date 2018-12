Oslon ydinkeskusta halutaan vapaaksi autoista – kokonaisia katuja muutetaan kävelykaduiksi

Oslon kaupunki pyrkii vähentämään radikaalisti autoilua kaupungin ydinkeskustassa, mikä herättää paitsi ihastusta myös närää.

Oslo on raivannut tilaa kevyelle liikenteelle muun muassa poistamalla 700 parkkipaikkaa ja muuttamalla kokonaisia katuja kävelykaduiksi. Parkkitalot ovat käytössä, mutta ajamista ydinkeskustan läpi on rajoitettu.

– Meidän täytyy antaa kaupunki takaisin ihmisille. Lapset voivat leikkiä turvallisesti ja vanhoilla ihmisillä on entistä enemmän penkkejä, joilla levähtää, kuvailee ympäristöpuolue vihreitä edustava, kaupunkikehitysvirastoa johtava Hanna Marcussen.

Suunnitteilla on, että 1,9 neliökilometrin suuruisella alueella ydinkeskustassa suhaa kohta enää takseja, pelastuslaitoksen kalustoa ja vammaiskuljetuksia. Alueella asuu noin 5 500 ja työskentelee 120 000 ihmistä.

– Vuoteen 2020 mennessä valtaosa yksityisautoista on hävinnyt, Marcussen sanoo.

Kaupungin johto toivoo, että autoilun vähentäminen lisää kulttuuritapahtumia ja puhdistaa ilmaa. Liikenne tuottaa yli 60 prosenttia Oslon hiilidioksidipäästöistä. Kaupungin asukasmäärän arvioidaan kasvavan lähes 30 prosentilla vuoteen 2040 mennessä, mikä tuonee lisää ruuhkia ja saasteita, jos mitään ei tehdä.

Esimerkiksi kaupungintalon edustalla oleva aukio on nyt autotonta aluetta. Kävelyalueille on avautunut uusia kahviloita, ja mahdollisuuden oleiluun tarjoavat myös ulkokalusteet katujen varsilla.

Kevyttä liikennettä korostava muutos ei ole ollut pelkkää auvoa.

– Traagisinta autojen vastaisessa sodassa on, että poliitikot hyökkäävät ihmisten vapauksia vastaan, sanoo viestintäkonsultti Jarle Aabö.

Hän on johtohahmo autoilua kannattavassa Facebook-ryhmässä, jossa on noin 20 000 jäsentä. Kommentointi on aika ajoin tylyä. Aabön mukaan ihmiset pelkäävät, että elävöittämisen sijaan kaupungin keskusta kuolee.

– En tiedä miten tämä päättyy, mutta en usko, että iloiset pyöräilijät järjestävät katuperformansseja tai tanssivat kadulla tammikuussa, kun on 20 astetta pakkasta ja lunta polviin asti, Aabö tylyttää.

Ainakaan osa kauppiaista ei ole tyytyväisiä. Terje Cosma myy sänkyjä ajorajoitusalueella lyhyen matkan päässä kaupungintalosta. Asiakkaat ovat valittaneet, että eivät enää voi tulla.

– Myymme tavaroita, joita ei voi kantaa kainalossa, Cosma huomauttaa.

Hänen mukaansa myynti on romahtanut sen jälkeen, kun ajorajoitukset tulivat kesäkuussa voimaan. Kaksi naapurikauppaa on sulkenut ovensa.

– Ravintolat ja kahvilat varmaan hyötyvät, mutta eivät tämänkaltaiset kaupat, Cosma sanoo. Kaupunginhallituksen jäsen Marcussen on kuitenkin luottavainen.

– Jos on jokin paikka, jossa kaupat pärjäävät, se on kaupunkien keskustoissa, missä voi yhdistää ostosten tekemisen kulttuuritapahtumiin tai ravintolakäynteihin.