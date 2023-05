Ostoskeskuksessa ampuminen USA:ssa – kahdeksan kuollut

Yhdysvaltain Texasissa on kuollut ainakin kahdeksan ihmistä ampumisessa Dallasin alueella sijaitsevassa Allen Premium Outlets -ostoskeskittymässä, kertovat viranomaiset. Seitsemän ihmisen kerrotaan lisäksi haavoittuneen. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

- Löysimme seitsemän kuollutta henkilöä tapahtumapaikalta. Kuljetimme yhdeksän henkilöä sairaalaan — kuljetetuista kaksi on sittemmin kuollut, sanoi Allenin palopäällikkö Jonathan Boyd.

Uutistoimisto AFP:n mukaan epäilty ampuja oli yksi seitsemästä tapahtumapaikalta kuolleena löytyneestä. Viranomaiset uskovat hänen toimineen yksin.

Uutiskanava CNN:n mukaan lääkintähenkilöstön hoitamista uhreista nuorimmat ovat olleet viisivuotiaita. NBC News puolestaan kertoo erään hoitolaitoksen saaneen hoidettavaksi uhreja, jotka ovat iältään 5-61-vuotiaita.

NBC:n mukaan haavoittuneista kolmen tila oli paikallista aikaa lauantai-iltana kriittinen. Neljän tila oli saatu sen sijaan vakautettua.

Dallasin esikaupunkialueella sijaitsevan Allenin kaupungin poliisilaitos päivitti Suomen aikaa yöllä kolmen aikoihin Twitterissä, ettei aktiivista uhkaa enää ole.

Ampuminen tapahtui laajalle levittyvässä Allen Premium Outlets -ostoskeskittymässä. Ensimmäiset ilmoitukset ampumisesta saatiin lauantaina paikallista aikaa puoli neljän aikoihin iltapäivällä, eli Suomen aikaa ennen puoltayötä.

YKSI epäilty ammuttiin kuoliaaksi. Poliisin kerrottiin aiemmin etsineen mahdollista toista epäiltyä, mutta CNN:n mukaan viranomaiset uskovat nyt, että epäilty toimi yksin.

- Ampuja on kuollut, ja lainvalvontaviranomaiset ovat kertoneet minulle, että oli vain yksi ampuja, he ovat nyt vahvistaneet sen, republikaanien texasilainen kongressiedustaja Keith Self sanoi CNN:lle.

- Uhreja on nyt useita, mutta jätän tämän lainvalvontaviranomaisten ilmoitettavaksi.

Allenin poliisipäällikkö Brian Harveyn mukaan ostoskeskuksessa oli ollut muulla tehtävällä poliisi, kun ampuminen alkoi.

- Hän kuuli laukauksia, meni laukauksia kohti, hyökkäsi epäiltyä kohti ja neutralisoi epäillyn, poliisipäällikkö sanoi.

Poliisi uskoo tunnistaneensa epäillyn ampujan ajoneuvon, jota pommiryhmä tutkii varmuuden vuoksi, kertoi CNN:n lähde aiemmin.

YHDYSVALLOISSA on enemmän ampuma-aseita kuin asukkaita ja asekuolemien määrä on kehittyneiden maiden joukossa korkein.

Ampuma-asekuolemia on ollut Yhdysvalloissa viime aikoina vuositasolla yli 40 000, joista kuitenkin alle puolet on henkirikoksia.

Ampuma-aseväkivaltaa tilastoivan Gun Violence Archiven mukaan Yhdysvalloissa on tänä vuonna tapahtunut jo parisensataa joukkoampumista.

Sivusto määrittelee joukkoampumisen tapaukseksi, jossa on haavoittunut tai saanut surmansa vähintään neljä ihmistä.