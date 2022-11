”Otamme talouden vakavasti ja vastuullisesti” – Demarinuorten mielestä julkisen talouden kestävä sopeutussumma on noin 2 miljardia euroa

Demarinuorten mukaan julkisen talouden kestävä sopeutussumma ensi vaalikaudella on noin kaksi miljardia euroa. Demarinuoret perkaa talouslinjojaan Suuntaviivat oikeudenmukaiseen ja kestävään talouteen – ohjelmassaan .

Demarinuorten ohjelman painopisteitä ovat yöllisyysasteen nostaminen, oikeudenmukainen ja kestävä verotus, tehottomien tukien karsiminen sekä fiksut rakenneuudistukset.

– Oikeistopuolueet huutavat jälleen kilpaa siitä, kuka leikkaa eniten. Me emme sellaisesta innostu. Otamme talouden vakavasti ja vastuullisesti. Samalla kuitenkin huomioiden, että liian nopea vyönkiristys ja valtavat menoleikkaukset jarruttaisivat talouskasvua ja heikentäisivät työllisyyttä. Seuraavalla vaalikaudella sosiaalisesti ja ekologisesti kestävä sopeutussumma voisi olla noin 2 miljardia, Demarinuorten puheenjohtaja Pinja Perholehto linjaa tiedotteessa.

Demarinuorten kestävän talouden ohjelmassa on 16 toimenpidettä, joilla valtion talouden alijäämään voidaan Demarinuorten mukaan vaikuttaa nopeasti. Lisäksi ohjelmaan sisältyy ehdotuksia rakenteellisiksi uudistuksiksi, joilla julkisten menojen kasvua voidaan hillitä pidemmällä aikavälillä.

– Työllisyysasteen nostaminen kestävällä tavalla on vaihtoehtomme ytimessä. Sosiaaliturvajärjestelmän uudistaminen Yleisturvaksi toteuttaisi tavoitetta rakentaa kestävää taloutta. Sosiaaliturvaa ja tuloverotusta on tarkasteltava ja kehitettävä kokonaisuutena siten, että työnteko on aina kannattavaa, mutta oikeus riittävään toimeentuloon turvataan joka tilanteessa, Demarinuorten 1. varapuheenjohtaja Emilia Kangaskolkka sanoo tiedotteessa.