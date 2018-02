Otso Kautto Tampereen Työväen Teatterin johtajaksi: ”Paras taide on myös hyvää viihdettä”

Tampereen Työväen Teatterin teatterinjohtajaksi on valittu ensi vuoden alusta alkaen teatteriohjaaja, kirjailija ja teatterinjohtaja Otso Kautto. Vuonna 1962 syntynyt Kautto työskentelee teatterissa jo nyt erityistehtävissä ja viimeistelee samanaikaisesti väitöskirjaansa rituaaleista Teatterikorkeakouluun.

Teatterinjohtajan sopimus on toistaiseksi voimassa oleva, ja se sisältää sekä toimitusjohtajan että taiteellisen johtajan tehtävät. Teatterin nykyinen johtaja Maarit Pyökäri jää eläkkeelle syyskuun alussa.

– Olen saanut tältä alalta paljon, nyt on aika käyttää kaikkea opittua muiden hyväksi. Se on ihan normaalia aikuistumista, toteaa Suomen kolmanneksi suurimman teatterin johtotehtäviin siirtyvä Otso Kautto.

Hän aloittaa jo nyt uuden ohjelmiston ja tulevan toiminnan suunnittelun.

– Tavoitteena on löytää ne keinot joilla paras mahdollinen taiteellinen laatu kohtaa katsojan. On pohdittava, miten ohjelmisto saadaan entistä paremmin palvelemaan tekijöiden taitoa, intohimoa ja kehittymistä ja sitä, miten tunnistamme ne aiheet joiden äärelle katsoja juuri nyt kaipaa, hän avasi periaatteitaan tuoreeltaan.

Kautto muistuttaa, että paras taide on myös hyvää viihdettä ja parhaalla viihteellä on taiteellista arvoa.

– Sama pätee naurun ja vakavuuden, kevyen ja syvän vastakkainasetteluun.

Lähden suunnitelmissa siitä, että leikkaukset eivät toteudu.

Kauton visioissa TTT voi rohkeasti hakea innoitusta kansainväliseltä teatterikentältä.

– Kunnianhimossa ei ole mitään pahaa. TTT:llä on materiaaliset ja henkiset edellytykset nousta eurooppalaisen kärkitason teatteriksi. Ja tämä ei ole millään tavalla ristiriidassa sen kanssa, että paikallisesta katsojasta pidetään huolta.

Hän korostaa paitsi vahvan ensemblen voimaa myös yhteistyön kehittämistä niin kansallisten kuin kansainvälisten ryhmien sekä alueen taideoppilaitosten kanssa.

– Samalla TTT ottaa vastuuta tämän pitkään kaivatun uudistuksen kehittämisestä toimivaksi malliksi, josta hyötyvät sekä teatterilaitos, ryhmät että ennen kaikkea katsojat. Ehdotettu VOS-leikkaus TTT:n kohdalla osuu pahiten freelancereihin, lisäksi se tekisi tällaisen yhteistyömallin työstämisen mahdottomaksi. Käytännössä uudistus estäisi sen mihin uudistus tähtää. Itse lähden suunnitelmissa siitä, että leikkaukset eivät toteudu, Kautto linjasi.

Hallituksen puheenjohtaja Kai Hintsanen kertoo, että Otso Kauton valintaa puolsi paitsi pitkä kokemus ja merkittävä kansallinen ja kansainvälinen teatteriura, myös laaja-alainen näkemys teatterikentästä, vahvuudet henkilöstöjohtajana sekä kyky johtaa teatteria uudistavalla otteella.

– Otso Kauton erityisiä vahvuuksia ovat näkemyksellisyys sekä TTT:n että laajemmin teatteri- ja kulttuuripolitiikan tulevaisuuden suuntaviivoista, Hintsanen perusteli.

Hän sanoo uskovansa, että Otso Kauton johdolla TTT on paitsi edelleen yksi merkittävimmistä näyttämöistä Suomessa, myös etulinjassa uusissa avauksissa.

Kautto on kirjoittanut ja kääntänyt näytelmiä ja julkaissut romaanin.

Kautolla on kokemusta niin laitosteatterista, pienryhmistä kuin kansainväliseltä teatterikentältä. Hän on vuonna 1985 perustetun kiertävän teatteriryhmän Quo Vadis perustajajäsen, toiminut teatterinjohtajana Teatteri Pienessä Suomessa, työskennellyt ohjaajakiinnityksellä Kouvolassa ja Kuopiossa sekä vakinaisena vierailijana Suomen Kansallisteatterissa. Freelancer-ohjaajana hän on työskennellyt vuodesta 1994. Teatteriohjauksia on kertynyt kaikkiaan yli 80.

Kautto on työskennellyt paljon myös Tampereella. Hän on ohjannut TTT:lle ensi kerran 1990-luvulla ja uusimpia ohjauksia TTT:lle ovat Yöllisen koiran merkillinen tapaus (2014) ja edelleen ohjelmistossa olevan komedian Luulosairas (2017).

Ohjaustöiden lisäksi Kautto on kirjoittanut ja kääntänyt näytelmiä sekä julkaissut romaanin Matka Mundakaan (2003), joka oli ehdolla Helsingin Sanomien kirjallisuuspalkinnon saajaksi. Hänet on palkittu Ida Ahlberg-mitalilla, Nuoren taiteen Suomi-palkinnolla ja Olavi Veistäjä -palkinnolla. Kautto on entinen maajoukkuetason uimari.