Ovelle koputtavaa demaria ei kannata säikähtää – ”Emme myy mitään muuta kuin parempaa vaihtoehtoa Suomen tulevaisuudelle”

SDP:n tavoitteena on miljoona kohtaamista kevään eduskuntavaaleihin mennessä. Puolue haluaa juttusille ihmisten kanssa myös kotiovilla ja puhelimitse perinteisen turuilla ja toreilla tapahtuvan kohtaamisen lisäksi. Järjestöpäällikkö Pekka Tuuri kiteyttää, että tutkimusten mukaan kohtaaminen on kaikkein tehokkain tapa tehdä vaalityötä. Anna-Liisa Blomberg Demokraatti

– Meillä on se vaalityön ydin vähän ehkä unohtunut Suomessa. Ajatellaan, että kun laitetaan teltta torille, niin se on vaalityötä. Ja että onnistumisen mittari on jaetun hernekeiton tai makkaroiden määrä. Se todellinen mittari ja tärkein asia on kuitenkin ihmisten kohtaaminen – kuinka monen kanssa on kunnolla keskusteltu ja kysytty, miten heillä menee, Tuuri kuvailee.

Tuuri painottaa, että kohtaamisissa ensiarvoisen tärkeää on oman viestin julistamisen sijaan kuunnella ihmisiä ja ottaa vastaan niin risut kuin ruusut. Kun on aidosti kuunnellut palautteen, pystyy sen jälkeen myös kertomaan SDP:n ehdottamista ratkaisuista juuri tämän henkilön esittämiin huoliin.

Aktiivisesta vaalityöstä, josta Suomessakin sopii ottaa mallia, Pekka Tuuri nostaa esimerkiksi Ruotsin. Siellä SDP:n sisarpuolueella on pitkät perinteet ovelta ovelle kiertämisessä ja äänestäjille soittamisessa. Tänä syksynä vaalien alla sosialidemokraatit tapasivat ovilla tai puhelimitse noin 1,8 miljoonaa ihmistä. Naapurimaan vaalityötä seuranneet ja siihen osallistuneet aktiivit vaikuttuivat Tuurin mukaan siitä, kuinka paljon vaalityöhön panostetaan. Hän uskoo, että Suomessa pystytään samaan ja onnistutaan myös miljoonan kohtaamisen tavoitteessa.

– Viime eduskuntavaalikampanjassa asetettiin tavoitteeksi tavata 490 000 ihmistä ja se ylitettiin 20 prosentilla. Uskon, että tälläkin kertaa päästään sen yli, kun aloitamme nyt aikaisessa vaiheessa, hän kiteyttää.

Kohtaamisten määrää seurataan vaalipelin avulla, johon pääsee puolueen jäsenille tarkoitetusta OmaSDP:stä. Merkintöjä kohtaamisista kerätään ehdokkaiden perustamille joukkueille.

– Vaalipeli on leikkimielinen kisa. Kun saa tuhat kohtaamista kasaan saa Agitaattorin arvonimen. Vaalipeli on tapa konkretisoida vaalityötä ja mitata toiminnallisen tavoitteen – miljoonan aidon kohtaamisen – toteutumista, Tuuri selvittää.

Me emme myy mitään muuta kuin parempaa vaihtoehtoa Suomen tulevaisuudelle.

MILJOONA kohtaamista -kampanja on kirvoittanut myös negatiivisia kommentteja ja saanut vääräleuat nikkaroimaan meemejä ovelle tulevista demareista. Pekka Tuuri toteaa, että osa meemeistä on eittämättä hauskoja, mutta ne ovat myös vastakampanjaa.

– Totta kai kilpailijat haluaisivat, että lannistuisimme heti ensimmäisenä viikonloppuna. Kampanjaväen kannattaa pitää pää pystyssä, tehdä omaa vaalityötä ja vähät välittää siitä.

Tuurin mukaan kenenkään ei tarvitse olla huolissaan siitä, että demari tulee ovelle tai soittaa. Jos ei halua jutella, ei ole pakko. Aiempien kampanjavuosien kokemuksen mukaan moni kuitenkin haluaa.

– Esimerkiksi kuntavaaleissa soitimme 20 000 puhelua ja valtaosa niistä oli positiivisia. Ja jotkut koputtelijat ovat tehneet ovelta ovelle -kampanjointia omalla alueellaan niin paljon, että heidät jo tunnetaan ja otetaan myös hyvin vastaan, Tuuri kertoo.

Tuuri muistuttaa, että kampanjaväki ei pyri kenenkään luo sisälle. Se ei olisi kampanjoinnin tehokkuuden näkökulmasta edes fiksua, koska vaikkapa kahvittelu veisi liikaa aikaa. SDP:n kampanjaväki ei myöskään milloinkaan pyydä rahaa, eikä myy mitään.

– Jos joku esiintyy sdpläisenä ja myy jotain siinä ovella, niin lähtökohtasisesti silloin se ei ole meikäläisiä, koska me emme myy mitään muuta kuin parempaa vaihtoehtoa Suomen tulevaisuudelle.

Ehdokaslistoilla on jo nyt ”kaikkein parhaat kyläpäälliköt ja osaajat”.

SDP:N vaalityössä seuraava etappi on parin viikon kuluttua Lappeenrannassa puoluevaltuuston kokouksessa, jossa julkaistaan puolueen talouspoliittisia linjoja. Varsinainen vaalistartti on Helsingissä 4. helmikuuta, jolloin julkistetaan SDP:n vaaliohjelma kokonaisuudessaan.

Ehdokasasettelu on järjestöpäällikkö Pekka Tuurin mukaan hyvissä kantimissa, kun valtakunnallisesti hieman yli 180 ehdokasta on jo nimetty. Tuurin mukaan eri alueilla listat ovat jo nyt vahvat. Listoilla on jo nyt ”kaikkein parhaat kyläpäälliköt ja osaajat”, eikä ole epäilystä, etteikö jäljellä oleville paikoillekin saada hyviä nimiä.

– Pirkanmaalta lähtee ehdolle puolueen puheenjohtaja, pääministeri Sanna Marin, ja siellä meillä on muutenkin erittäin hyvä ja vahva lista. Kaksi paikkaa on vielä vapaana, ja uskon, että niillekin paikoille tulee hyvät nimet. Varmasti Pirkanmaalle tulee nyt kaikkien aikojen kovin lista, Tuuri luonnehtii.

Oman tvistinsä vaaleihin tuo jaossa olevien kansanedustajapaikkojen määrien muutokset. Pirkanmaalla, Uudellamaalla ja Helsingissä saadaan yksi lisäpaikka, kun Lapissa menetetään yksi ja Kaakkois-Suomessa kaksi.

– Kaakkois-Suomessa haluamme pitää viisi paikkaa, vaikka vaalipiiri pienenee. Siellä on myös hyvä lista, ja tekemällä yhtä hyvän – ja hiukan paremman – tuloksen, meidän on mahdollista pitää se viisi paikkaa, Tuuri sanoo.

Mielenkiintoinen tilanne on myös Satakunnassa, jossa parhaillaan jännitetään perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun ja kansanedustaja Kristiina Salosen tulevaisuutta. Kiuru on hakenut Porin kaupunginjohtajan tehtävään ja Salonen pyrkii Satakunnan maakuntajohtajaksi.

– Jos heidät valittaisiin näihin hienoihin tehtäviin, niin se on tietysti heille henkilökohtaisesti ja myös puolueelle hieno asia. He ovat tuoneet aiemmissa vaaleissa kaksi kolmasosaa äänistä, mutta uskon, että saamme Satakunnassakin vahvan listan, vaikka heidät valittaisiin uusiin tehtäviin, Tuuri sanoo.

Tuuri sanoo huomanneensa ilokseen viime viikonloppuna järjestetyillä SDP:n järjestöpäivillä, että puolueen riveissä on paljon uusia – ”motivoituneita ja nälkäisiäkin” – ehdokkaita.

– Monella oli jo hyvännäköistä kampanjaa ja kun seuraa heidän somekanaviaan, niin siellä tehdään tosi määrätietoisesti töitä. Aina hyvien entisten edustajien tilalle nousee myös uusia ja hyviä, Tuuri toteaa viitaten esimerkiksi vaalipiireihin, joissa joku istuvista kansanedustajista ei ole enää lähdössä ehdolle.