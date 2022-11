Pääministeri haluaa rangaistusasteikon kuntoon – ”rikoslainsäädäntömme vaatisi kokonaisuudistusta”

Marin korosti, että yhteiskunta ei saa hyväksyä väkivallan tekoja, mutta täytyy myös tutkia, miksi rikollisuuteen ajaudutaan. DEMOKRAATTI Demokraatti

Pääministeri Sanna Marin (sd) sanoi Yleisradion pääministerin haastattelutunnilla, että hän on ollut pitkään melko tiukan kriminaalipolitiikan kannattaja. Lähetyksessä keskusteltiin, minkälaisia ratkaisuja pitäisi löytää katujengiväkivaltaan, joka on puhutti myös eduskunnan suullisella kyselytunnilla 24. marraskuuta. Oppisitio on jättämässä asiasta välikysymyksen.

Marinin mielestä rikoslainsäädäntö vaatisi kokonaisuudistusta, jossa katsotaan koko rangaistusasteikko kuntoon.

– Mielestäni Suomessa erityisesti väkivaltarikoksista määrätään aika pieniä rangaistuksia suhteessa tekojen vakavuuteen. Ja vastaavasti omaisuusrikoksista saa koviakin tuomioita. Onko tämä oikein… sitä pitäisi yhdessä arvioida, Marin sanoi.

Marin myönsi, että tiukka kriminaalipolitiikka ei ole perinteisesti ollut sosialidemokraattinen lähestymistapa, mutta sanoi uskovansa myös siihen, että uhrien pitää saada oikeutta.

– Kysehän ei ole vain tekijöistä, vaan näillä teoilla on myös uhreja, ja heidän pitää saada kokea, että he saavat oikeutta, Marin sanoi.

Hänen mielestään uhrien kärsimys tulee tunnistaa ja tunnustaa muun muassa seksuaalirikoksissa ja väkivaltarikoksissa.

– Pitää nähdä, että näillä teoilla on myös se toinenkin puoli. Ja se on uhri ja hänen oikeutensa. Olen tästä näkökulmasta kannattanut aika tiukkaa kriminaalipolitiikkaa, Marin sanoi.

Lähetyksessä toimittaja kysyi, auttaako katurikollisuuden vähentämiseen rangaistuksien kiristäminen, kun nuoret tekevät rikoksia.

– Katurikollisuudessa ja jengiytymisessa on varmaan monenlaisia syitä taustalla. Tämä näkyy myös muuallakin Euroopassa. Tämä on vakava kysymys, jonka ääreen pitäisi pysähtyä, Marin sanoi.

Hänen mielestään tarvitaan monenlaisia keinoja, jotta vakavaan ongelmaan voidaan puuttua. Ratkaisuksi ei ole mitään yhtä yksittäistä ”hopealuotia”.

– Tarvitsemme teoista rangaistuksia. Meidän pitää pitää huolta siitä, että emme yhteiskunnassamme hyväksy väkivallan tekoja. Ja meidän pitää vahvistaa poliisin ja oikeuslaitoksen resursseja, pitää huolehtia siitä, että jutut tutkitaan ajoissa, Marin sanoi.

– Mutta kyllä siellä toisella puolella pitää tutkia juurisyitä, minkä takia ylipäätään ajaudutaan rikollisille poluille.

Marin korosti, että pitää resursoida sosiaali- ja nuorisotyötä.

– Kouluihin tarvitaan resursseja, jolloin tilanteisiin pystytään ajoissa puuttumaan. Myös vanhemmuuteen tarvitaan tukea. Lapsille ja nuorille tarvitaan terveitä tapoja olla ja toimia, jotta se olisi pois sieltä vähemmän terveistä tavoista, Marin sanoi.