Pääministeri Johnson julkaisi osanottonsa prinssi Philipin poismenon johdosta

Prinssi Philip menehtyi perjantaina aamulla Windsorin linnassa. Hän oli kuollessaan 99-vuotias.

Lausunnossaan Johnson toteaa Philipin eläneen kaikilla mittareilla epätavallisen elämän, johon kuuluu muun muassa sotasankaruus toisessa maailmansodassa ja rooli kuningatar Elisabetin puolisona.

”Ajatuksemme ovat hänen majesteettinsa ja hänen perheensä luona. Emme ole menettäneet ainoastaan suuresti rakastettua ja korkeasti kunnioitettua julkista hahmoa vaan myös omistautuneen aviomiehen, ylpeän ja rakastavan isän, isoisän ja isosisoisän”, Johnson sanoo lausunnossaan.

On the death of HRH The Prince Philip, Duke of Edinburgh. pic.twitter.com/rZlbY1matF

— Boris Johnson (@BorisJohnson) April 9, 2021