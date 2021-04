Pääministeri Marin arvioi neuvottelutilanteen hyvin vaikeaksi – ”Nyt kaikilta pitäisi löytää aitoa tahtoa yrittää etsiä ratkaisua”

Pääministeri Sanna Marin (sd.) kuvasi Säätytalolle kehysriihineuvotteluihin tullessaan, että tilanne on hyvin vaikea. Hän arvioi tilannetta muiden hallituspuolueiden puheenjohtajien kanssa eilen käymiensä kahdenvälisten keskustelujen pohjalta. Anna-Liisa Blomberg Demokraatti

– Eilisten keskusteluiden jälkeen ja sen jälkeen saamieni vastausten pohjalta en ole tällä hetkellä kovinkaan toiveikas, mutta tietenkin me teemme parhaamme, hän sanoi.

Pääministeri arvioi, että tilanne on nyt vaikeampi kuin se oli perjantaina. Marin sanoi, että ratkaisua on vaikea löytää, jos kaikilla puolueilla ole halukkuutta siihen. Hän kertoi tehneensä tällä viikolla useita kompromissiesityksiä ja hakenut sellaista kokonaisuutta, joka olisi kaikille hyväksyttävissä.

– Pöydässä on useita erittäin vaikeita kysymyksiä, ehkä periaatteellisiakin kysymyksiä ja asioita, joista on vaikea aidosti toisten joustaa, hän kuvasi.

Marin sanoi olevansa valmis tuomaan pöytään vielä uusia kompromissiesityksiä. Hän ei kommentoinut hallituksen sisäisiä keskusteluja tai niiden hankaluuksia puolueita eritellen. Hän kuitenkin vetosi aivan kaikkiin, että neuvotteluissa ollaan vakavalla mielellä.

– On myös muistettava, että olemme edelleen pandemian keskellä, olemme poikkeusoloissa ja kyllä nyt kaikilta pitäisi löytää aitoa tahtoa yrittää etsiä ratkaisua tähän vaikeaan tilanteeseen.

Eilisessä Ylen Ykkösaamussa valtiovarainministeri Matti Vanhanen (kesk.) kuvasi kehysneuvottelujen muuttuneet hallitusneuvottelujen kaltaiseksi. Marin sanoi, että pöydällä ei ole yhtä monta asiaa kuin hallitusneuvotteluissa, että riihineuvotteluita voisi verrata niihin.

– Mutta ehkä näkökulmat ovat liian lukittautuneita. Pitäisi kyetä ratkaisemaan asiat yhdessä. Kaikkien pitää tulla vastaan, kaikilta pitää löytyä kompromissihalukkuutta ja -kykyä, jotta täältä voidaan yhdessä ulos tulla, Marin sanoi.

Marinin mukaan isoja kysymyksiä, joista on yritetty hakea ”sellaista keskitietä, joka voisi eri tahoille sopia”, ovat työllisyys ja talous.

– Mutta kyllä näiden lisäksi on tämä turvekysymys, joka on äärimmäisen vaikea. Se on hyvin periaatteellinen ja asia, joka on toisille puolueille erittäin iso kysymys, hän sanoi.

Tehtävämme on nyt etsiä ratkaisu ja siihen tarvitaan tahtoa.

SÄÄTYTALON NEUVOTTELUIHIN saapuneista ministereistä sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.), opetusministeri Jussi Saramo (vas.) ja tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko (kesk.) eivät kommentoineet neuvotteluja medialle.

RKP:n puheenjohtaja, oikeusministeri Anna-Maja huomautti neuvotteluihin saapuessaan, että keskusta ei ole ainoa talouden isosta kuvasta ja velkaantumisesta huolestunut puolue. Henrikssonin mukaan huolta vain ilmaistaan eri tavoin.

Henriksson sanoi, että neuvotteluissa ratkaisun löytyminen riippuu siitä, millä tavalla kollegat neuvotteluun tulevat.

– Mielestäni meidän tehtävämme on nyt etsiä se ratkaisu ja siihen tarvitaan tahtoa. Meidän pitää löytää se tie, joka on Suomen kannalta paras tie, hän sanoi.

– Luulen, että keskellä koronakriisiä suomalaisille ei olisi hyvä saada vielä hallituskriisiä. Tässä meillä on tehtävää edessä – mennään tekemään, etsimään sitä kompromissia ja ratkaisua, hän jatkoi.

Juttuun täydennetty Marin osuutta kommentilla isoista kysymyksistä.