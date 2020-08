Pääministeri Marin esitti osanottonsa kuolleiden omaisille – Libanonin ulkoministeri kertoi todennäköisen syyn Beirutin räjähdykselle

Myös ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) ilmaisi järkytystään. Englanninkielisessä tviitissään Haavisto sanoi, että hänen ajatuksensa ovat kaikkien niiden luona, joita tapahtumat koskettavat.

Hän kertoi Twitterissä suomeksi puhuneensa Suomen edustuston henkilöstön kanssa. Haaviston mukaan edustuston henkilökunta on turvassa, muita suomalaisia pyritään tavoittamaan.

Ainakin 50 ihmistä kuoli valtavassa räjähdyksessä Libanonin pääkaupungissa Beirutissa tiistai-iltana. Lisäksi arviolta ainakin 2 750 ihmistä loukkaantui onnettomuudessa.

Asiasta kertoi maan terveysministeri Hamad Hassan, uutisoi televisiokanava CNN.

Tiedossa ei ollut vielä myöhään tiistaina, kuinka vakavia loukkaantumiset ovat. Loukkaantuneiden joukossa nähtiin myös lapsia, uutistoimisto AFP kertoi.

Räjähdys tapahtui mediatietojen mukaan Beirutin satama-alueella ja nosti valtavan savupilven Beirutin taivaalle. AFP:n lähteiden mukaan räjähdyksiä tapahtui kaksi.

Satama-alue on Libanonin suurimpia kaupunkialueita.

Suomen edustuston kansliatilat vaurioituivat täysi, kertoi Tiina Tähtinen ulkoministeriön viestinnästä STT:lle myöhään tiistaina. Edustustossa ei ollut ketään sisällä räjähdyksen tapahtuessa, ja ulkoministeriö on tavoittanut tiloissa työskentelevät suomalaiset.

Suomen edustustossa työskentelee normaalisti kolme suomalaista työntekijää, mutta kesälomakauden takia heitä on tällä hetkellä kaksi.

Tähtisen mukaan Beirutiin on tehty 12 ja Libanoniin 40 matkustusilmoitusta. Matkustusilmoituksen tehneitä suomalaisia tavoitellaan.

– Olemme lähettäneet matkustustiedotteen niille, jotka ovat tehneet matkustusilmoituksen. Olemme myös päivittäneet yhteydenottopyynnön Facebook-sivuillemme sekä edustuston verkkosivuille.

Ulkoministeriö ei vielä tiistaina tiennyt, loukkaantuiko onnettomuudessa suomalaisia.

Edustuston tuhoutuneista tiloista kertoi aiemmin Helsingin Sanomat.

AFP:n mukaan räjähdykset olivat voimakkaita ja tärisyttivät laajalti koko kaupunkia. Räjähdykset aiheuttivat pahoja tuhoja rakennuksille. Myös kadulla olleita autoja tuhoutui. Joillekin kaupungin alueille tuli sähkökatkoksia.

Uutistoimisto Reutersin mukaan satamassa on varastoja, joissa säilytetään räjähteitä. Uutistoimisto AP:n mukaan varastoissa säilytetään ilotulitteita.

AFP:n mukaan räjähdyksen saattoivat aiheuttaa vuosia sitten takavarikoidut ja erittäin räjähdysherkät materiaalit, joita säilytettiin satamassa.

Libanonin sisäministeri onkin sanonut, että räjähdyksen aiheutti todennäköisesti ammoniumnitraatti, jota säilöttiin varastorakennuksessa satamassa, kertoo uutiskanava Al Jazeera.

Libanonin presidentti Michel Aoun on kutsunut puolustusneuvoston kiireellisiin keskusteluihin.

Libanonin välit ovat kiristyneet naapurimaa Israelin kanssa viime aikoina. Reilu viikko sitten Israel kertoi estäneensä viiden Hizbollah-järjestön jäsenen yrityksen tunkeutua maahan. Hizbollah on kiistänyt syytökset.

Lisäksi Libanonissa odotetaan YK:n tuomioistuimelta tuomiota Libanonin entisen pääministerin Rafic Hararirin murhasta vuonna 2005. Tuomion on määrä tulla perjantaina.

Harariri kuoli kuorma-autojen pommi-iskussa, jonka tekivät neljä Hizbollahin jäsentä. Haririn lisäksi iskussa kuoli 21 muuta ihmistä.

