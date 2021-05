Pääministeri Marin haluaa EU:lta vahvan vastauksen Valko-Venäjän toimiin

Valko-Venäjän tapahtumiin vastaaminen nousi maanantaina EU-huippukokouksen kärkiaiheeksi. Ennen kokouksen alkua oli tiedossa, että EU-maiden johtajat keskustelevat mahdollisista pakotteista ja muista seurauksista Valko-Venäjän sunnuntaisille toimille. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Kreikasta Liettuaan matkalla ollut Ryanairin lento pakotettiin laskeutumaan Minskiin Valko-Venäjän ilmatilassa sunnuntaina. Samassa yhteydessä otettiin kiinni lennolla ollut oppositioaktivisti ja toimittaja Raman Pratasevitsh. Valko-Venäjä perusteli hätälaskuvaatimusta pommiuhalla, mutta koneesta ei löytynyt pommia.

Huippukokouksia johtava Charles Michel kuvaili sunnuntain tapahtumia ”kansainväliseksi skandaaliksi”, jossa eurooppalaisten siviilien henki oli uhattuna.

– Se ei ole hyväksyttävää ja siksi Eurooppa-neuvoston pöydällä on keskustelu pakotteista. Valmistelemme erilaisia vaihtoehtoja, erilaisia mahdollisia toimia. Toivon, että tänä iltana pystymme tekemään päätöksiä, Michel sanoi lausunnossaan ennen kokousta.

Pakotteiden ohella johtajat voisivat sopia esimerkiksi, että Valko-Venäjän lentoyhtiötä Belaviaa kiellettäisiin laskeutumasta EU-maiden kentille.

Marin haluaa ylilentokiellon tutkinnan ajaksi

Suomea Brysselissä järjestettävässä kokouksessa edustaa pääministeri Sanna Marin (sd.), jonka mukaan EU:n pitäisi reagoida vahvasti Valko-Venäjän toimiin.

Ennen kokouksen alkua Marin kuvasi sunnuntaista tekoa poikkeukselliseksi ja hyvin tuomittavaksi. Hänen mukaansa asiaa on tutkittava kansainvälisesti ja Valko-Venäjän ylle on asetettava ylilentokielto kunnes asia on tutkittu.

Marinin mukaan on myös syytä keskustella, voidaanko Valko-Venäjää vastaan asettaa uusia pakotteita ja millaisia pakotteiden tulisi olla.

– Vaadimme myös tietenkin kiinniotettujen vapauttamista, Marin sanoi EU-neuvoston videokameroille antamassaan lausunnossa.

Pandemiatilanteen vuoksi toimittajat eivät pääse huippukokouspaikalle esittämään kysymyksiä, eikä Marin ehtinyt pitää suomalaistoimittajille pressitilaisuutta ennen kokousta.

EU asettanut pakotteita jo aiemmin

Valko-Venäjää johtava Aljaksandr Lukashenka julistautui viime vuonna presidentinvaalien voittajaksi vilpillisesti, ja maan viranomaiset ovat tukahduttaneet väkivalloin kuukausia jatkuneita mielenosoituksia.

Tämän seurauksena EU on jo asettanut useita kertoja pakotteita Valko-Venäjälle. Pakotteet ovat sisältäneet varojen jäädytyksiä ja matkustuskieltoja. Niiden piirissä on myös Lukashenka.

Kansainvälisellä paineella ei kuitenkaan ole ollut tähän mennessä niin suurta vaikutusta, että Lukashenka olisi esimerkiksi suostunut vetäytymään vallasta.

Pitkä asialista

Valko-Venäjä-kysymys nousi huippukokouksen polttavimmaksi kysymykseksi, mutta ylimääräisen huippukokouksen asialista oli ennestäänkin painava. EU-johtajien oli tarkoitus keskustella myös muista kansainvälisistä kysymyksistä, kuten EU:n suhteista Venäjään ja Britanniaan. Lisäksi Lähi-idän tilanteen sekä maahanmuuttokysymysten odotettiin nousevan esille. Huippukokous jatkuu tiistaina keskustelulla EU:n ilmasto- ja koronatoimista.

EU:n ja Venäjän suhteet ovat olleet viime aikoina varsin viileät. EU-maiden johtajien odotettiin pyytävän, että EU-komissio ja unionin ulkosuhdejohto laatisivat aiheesta raportin, jonka pohjalta unioni voisi viitoittaa eteenpäin suhdettaan Venäjään.