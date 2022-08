Pääministeri Marin julisti hallituskauden kolmannen kriisin – ”Meidän pitää pystyä auttamaan ihmiset tämän tilanteen yli”

Pääministeri Sanna Marin (sd.) saapui hallituskauden viimeiseen budjettiriiheen Helsingin Säätytalolle kriisitunnelmissa. Marinin mukaan hallituksen johtoviisikko oli tehnyt töitä koko riihtä edeltävän viikonlopun ja keskittynyt erityisesti laukkaavaan sähkön hintaan, joka uhkaa kotitalouksien maksukykyä. Simo Alastalo Demokraatti

– Sanoisin näin, että elämme tällä hetkellä tämän hallituskauden kolmatta kriisiä. Ensimmäinen on ollut pandemia, toisena on ollut Eurooppaan vyöryvä sota ja kolmantena tämä energiakriisi, jonka kourissa niin Suomi kuin kaikki muutkin Euroopan maat ovat, johtuen sodasta ja johtuen siitä, että Putin käyttää energiaa aseena Eurooppaa vastaan, Marin totesi toimittajille.

– Me elämme ikään kuin sotataloudessa, hän täsmensi hieman myöhemmin.

EUROOPPA KAMPPAILEE Marinin mukaan paitsi energian saatavuuden myös korkeiden energian hintojen kanssa.

– Tämä on se iso asia meidän pöydällämme ja siihen me pyrimme etsimään ratkaisuja. Neuvotteluissa on päästy eteenpäin mutta paljon on vielä työtä riihenkin jälkeen tehtävänä näiden yksityiskohtien selvittämisessä.

Marin kiinnitti huomiota suomalaisten vaihteleviin tilanteisiin ja erilaiseen asemaan, joihin solmitut sähkösopimukset ja asuinjärjestelyt vaikuttavat. Marinin mukaan ministerit ja asiantuntijat ovat käyttäneet paljon aikaa oikeiden lääkkeiden pohtimiseen.

– On rehellisesti myönnettävä se, että kyllä meidän työkalumme ovat aika tylpät tähänkin tilanteeseen vastaamiseksi.

– Tarvitsemme välineitä tukea sellaisia kotitalouksia, jotka eivät muutoin tästä tilanteesta selviä. Ei ole millään tavalla tarkoituksenmukaista, että vaikkapa isossa omakotitalossa asuva ikäihminen joutuisi ulosottoon sen vuoksi, että hän ei pysty maksamaan lyhyellä aikavälillä näitä todella kalliita energialaskuja. Meidän pitää pystyä auttamaan ihmiset tämän tilanteen yli. Nyt puhumme erityisesti talvikuukausista, jotka varmasti tulevat olemaan ne kaikkein vaikeimmat.

Kun Marinilta tiedusteltiin hallituksen etukäteen linjaamasta 370 miljoonan euron säästötavoitteesta, hän vetosi aikaisempiin sopimuksiin mutta korosti myös käsillä olevan tilanteen poikkeuksellisuutta.

– Hallitus toimii kuten on aikaisemmin sopinut. Meillä on tälle ja ensi vuodelle jakamatonta varausta enemmän kuin aikaisemmin on arvioitu.

RAHALLE ON Marinin mukaan kova tarve erityisesti kansalaisten ostovoiman turvaamiseksi.

– Tämä energiakokonaisuus tulee olemaan niin iso, että voimme joutua ajattelemaan myös poikkeuksellisia ratkaisuja. On hyvin mahdollista, että ratkaisut, joita hallitus tässä riihessä tekee eivät tule olemaan riittäviä.

Erityisenä hallituksen arvovalintana Marin mainitsi lapsiperheiden tukemisen.

”Tämä on hyvin hankala tilanne.”

Marin piti tärkeänä myös Euroopan komission toimia energiakysymyksen ratkaisemisessa. Yksi ongelmista on sähköntuottajia piinaavat johdannaismarkkinoiden vakuudet, jotka eivät vaivaa Suomessa vain Fortumia vaan muitakin energiayhtiöitä. Marin kutsui ongelmaa systeemiseksi ja mainitsi keskustelleensa EU-tasolle tarvittavista lainsäädäntömuutoksista myös komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin kanssa. Suomalaisin keinoin tilannetta ei pääministerin mukaan voida ratkaista.

– Tämä on hyvin hankala tilanne. Me haluamme varmistaa sen, että energiayhtiöt voivat toimittaa sähköä kotitalouksille ja yrityksille, että energiamarkkinat toimivat ja meidän muutoin vahvat energiayhtiömme selviävät tästä poikkeusajasta.

Suomi on Marinin mukaan valmis tarkastelemaan EU:ssa myös sähkön hintakattoa poikkeustoimena. Ongelmien juurisyy on edelleen riippuvuus venäläisestä energiasta.

– Irtautuminen venäläisestä fossiilienergiasta on se iso kysymys, koska rahoitamme joka päivä Putinin sotaa ostamalla energiaa Venäjältä. Se ei ole kestävä tie.

Myös riihen verolinjauksissa ensisijaisia ovat Marinin mukaan energian hintaan liittyvät ratkaisut. Euroopan tasolla on keskustelussa myös sähkön arvonlisäverokantojen laskeminen. Marinin mukaan lasku olisi tilapäinen, mutta herättää huolta sen vuoksi, että verokantojen uudelleen nostaminen on poliittisesti vaikeaa.

– Ennen kuin riihi on päätöksessä, kaikki asiat ovat pöydällä ja ennen kuin kaikesta on sovittu, niin mistään yksittäisestä asiasta ei ole sovittu.