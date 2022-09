Pääministeri Marin luonnehti valmistuvaa energiapakettia mittavaksi – ”Lähdemme siitä, että voimme pitää tiedotustilaisuuden kello 13.00”

Pääministeri Sanna Marin (sd.) suhtautuu toiveikkaasti budjettiriihen valmistumiseen torstain aikana. Marinin mukaan ministeriöiden tekemät energiapakettiin liittyvät laskelmat ovat tarkentaneet tilannetta, mutta valmistelua tulee jatkaa mahdollisten lakimuutosten suhteen vielä riihen jälkeenkin. Simo Alastalo Demokraatti

– Paljon on vielä selvitettävää ja paljon on vielä arvioitavaa millä tavalla konkreettisesti lainsäädäntöhankkeina nämä asiat toteutuvat. Tämä on monimutkainen kokonaisuus ja tarvitsemme uudenlaisia työkaluja. Sen vuoksi valmistelutyössä tämä kokonaisuus vielä tarkentuu, Marin totesi torstaina aamupäivällä Säätytalon aulassa.

Marin luonnehti valmistuvaa energiapakettia kooltaan mittavaksi. Paketista ja budjettiriihen muista päätöksistä kerrotaan iltapäivällä.

– Lähdemme siitä, että voimme pitää tiedotustilaisuuden kello 13.00.



HALLITUS ODOTTAA Marinin mukaan esityksiä myös EU:n komissiolta energiamarkkinan vakauttamiseksi.

– Ensisijainen tavoite on, että emme tarvitsisi tukea ihmisille valtion kautta vaan saisimme tämän energiamarkkinan ja hinnannousun rauhoittumaan niin, että ihmiset pystyvät sähkölaskunsa itse maksamaan.

EU:n energiaministerit käsittelevät kokonaisuutta ensi viikolla.