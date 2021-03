Pääministeri Marin liikkumisrajoituksista: ”Tämän pitää olla aivan välttämätöntä kaikista näkökulmista”

Pääministeri Sanna Marinin (sd.) mukaan hallitus keskustelee pian parlamentaarisessa infossa puolueiden kanssa liikkumisrajoituksista ja jatkaa sen jälkeen neuvotteluja samasta aiheesta Säätytalolla. Liikkumisrajoitukset olivat hallituksen pöydällä jo maanantaina. DEMOKRAATTI Demokraatti

– Tällä hetkellä en osaa ennakoida mikä on keskustelun lopputulema. Kyse on käytännössä siitä onko tämänkaltaisiin toimenpiteisiin välttämätöntä ryhtyä vai ei, Marin sanoi.

THL:n näkemyksen mukaan liikkumisrajoitukset ovat välttämättömiä epidemian hallitsemiseksi tulevina viikkoina. Marinin mukaan auki on vielä se, olisivatko rajoitukset välttämättömiä myös terveydenhuollon kantokyvyn turvaamisen näkökulmasta.

– Mikäli nämä molemmat elementit eivät tässä toteudu eli ei ole välttämättömyyttä molempien osalta, niin epäilen, että tällöin eduskuntaan ei tällaista esitystä anneta. Tämän pitää olla aivan välttämätöntä kaikista näkökulmista.

Marinin mukaan asiantuntijoilla näyttäisi olevan rajoituksista erilaisia näkemyksiä.

”En kuitenkaan havaitse, että hallituksen sisäisessä keskustelussa olisi ristiriitaa tästä näkökulmasta.”

– Sosiaali- ja terveysministeriö ja THL ovat tänään keskustelleet sekä Husin että Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kanssa tästä tilanteesta.

Terveydenhuollon kantokykyä katsotaan pääministerin mukaan myös valtakunnallisesti. Liikkumisrajoitukset eivät Marinin mukaan ole helppo asia yhdellekään hallituspuolueelle.

– Voin kyllä sanoa sen, että varmasti yksikään puolue ei haluaisi tämän kaltaisia toimenpiteitä ottaa käyttöön. Nämä rajoittavat ihmisten perusoikeuksia hyvin merkittävällä tavalla mikäli näihin joudutaan turvautumaan. Mutta en kuitenkaan havaitse, että hallituksen sisäisessä keskustelussa olisi ristiriitaa tästä näkökulmasta.

– Me olemme yhtä mieltä siitä, että jos on välttämätöntä, niin toimiin on varmasti valmius ryhtyä mutta mikäli välttämättömyys ei täyty, tuolloin yksikään puolue ei ole näitä valmis esittämään.

THL:n arvion mukaan hallituksen käsittelyssä oleva esitys liikkumisrajoituksista vähentäisi kontakteja jopa 25 prosenttia.

– Sillä päästäisiin puuttumaan juuri sellaisiin sosiaalisiin kontakteihin, joihin tällä hetkellä ei pystytä puuttumaan.

Marinin mukaan hallitus ei tuijota harkinnassaan vain kontaktilukua vaan arvio tehdään huolellisen kokonaisharkinnan perusteella. Mikäli hallitus liikkumisrajoituksia esittäisi, ne johtaisivat Marinin mukaan myös joidenkin työpaikkojen sulkeutumiseen. Kiinni olisivat menossa muun muassa liikkeet, joissa asioiminen ei ole välttämätöntä.

– Yksityiskohtia ei ole vielä sovittu. Mikäli sitten katsotaan, että edellytykset täyttyvät tämänkaltaisen lakiesityksen antamiseksi, niin meillä pitää tietenkin olla lista siitä mitä se yksityiskohtaisesti tarkoittaa. Tämä kokonaisuus on auki niin kauan, kunnes siitä on sovittu.

Marinin mukaan tiistain jälkeen hallituksella täytyy olla näkemys siitä, edetäänkö liikkumisrajoitusten kanssa vai ei.

– Asiasta varmasti tänään jo kerrotaan.

Mikäli hallitus päätyisi liikkumisrajoituksia esittämään, keskiviikkona on aiheesta pääministerin mukaan luvassa erillinen tiedotustilaisuus.