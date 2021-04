Pääministeri Marin pandemian opetuksista: ”Koko johtamisjärjestelmä pitäisi uudistaa”

Pääministeri Sanna Marin (sd.) summasi kokemuksiaan kriisijohtamisesta pandemia-ajalta eduskunnassa keskiviikkona. Marinin mukaan Suomeen tarvittaisiin vastaisuuden varalle erillinen pandemialaki, jossa olisi sisäänrakennettuna muun muassa nykyistä selkeämpi johtamisjärjestelmä. DEMOKRAATTI Demokraatti

– Näiden kokemusten perusteella voin todeta, että me tarvitsisimme pandemialain. Me tarvitsisimme aivan eri tyyppisen lainsäädännön kuin mihin tartuntatautilaki tai edes valmiuslaki on antanut meille avaimia, Marin sanoi.

– Tämä koko johtamisjärjestelmä pitäisi uudistaa. Se pitäisi uudistaa niin, että tehokkaat toimet, oikea-aikaiset toimet, ennakoivat toimet ja riittävän voimakkaat toimet olisivat mahdollisia ottaa käyttöön tämänkaltaisen tai vielä vaarallisemman tartuntataudin meitä kohdatessa.

Marinin mukaan pandemialakiin pitäisi rakentaa hyvin painava työkalupakki ja selkeä johtamisjärjestelmä. Lisäksi laissa pitäisi Marinin mukaan olla parlamentaariset lukot, jotka estäisivät turvautumasta liian herkästi sen toimivaltuuksiin.