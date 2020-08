Pääministeri Marin puolusti elpymisvälinettä: ”Vakavassa kriisissä järeät ja poikkeukselliset toimet ovat tarpeen”

Pääministeri Sanna Marin (sd.) puolusti heinäkuussa sovittua Euroopan unionin elpymisrahastopakettia puheessaan suurlähettiläspäivillä tiistaina.

DEMOKRAATTI Demokraatti

”On tärkeää, että kykenimme Euroopan unionina löytämään yhteisen eurooppalaisen linjan tulevien vuosien rahoituskehyksiin sekä koronaviruspandemiasta elpymiseen. Heinäkuun Eurooppa-neuvostossa saavutettu ratkaisu kertoo, että EU pystyy päätöksiin vaikeassa tilanteessa. Sitä tarvitsemme muuttuvassa toimintaympäristössä.”

Marinin mukaan saavutettu tulos on koko Euroopan unionille yhteinen ratkaisu.

”Elvytyspaketin suuri saavutus oli turvata EU:n yhtenäisyys, ehkäistä jakojen syveneminen pohjoisten ja eteläisten tai itäisten ja muiden jäsenvaltioiden välillä. Suomi toimi pitkäaikaisen linjamme mukaisesti niin, että etsimme ratkaisuja useissa eri jäsenvaltioiden kokoonpanoissa, emme vain minkään yksittäisen ryhmän kautta. Tällä tavoin pystymme edistämään niin yhteisen ratkaisun löytämistä kuin omien kansallisten erityispiirteidemme huomioimista. Uskon, että tämä toimintapa myös lisää vaikutusmahdollisuuksiamme.”

Marin sanoi myös, että elpymisvälineen kautta kanavoidut varat on käytettävä tavalla, joka aidosti vahvistaa tulevaisuuden kasvun edellytyksiä. Investoinnit hiilineutraaleihin yhteiskuntiin ja digitalisaatioon vahvistavat EU:n kilpailukykyä.

”Suomen talouden elpymisen kannalta on keskeistä, miten eri maissa onnistutaan yhtäältä pandemian torjumisessa ja ennen kaikkea sisämarkkinoiden elpymistä tukevassa talouspolitiikassa. Suomen etu on, että Eurooppa pääsee jaloilleen mahdollisimman nopeasti. Suomen vientipainotteinen talous on selvinnyt toistaiseksi kriisistä monia muita maita paremmin, mutta vaikutukset voivat samasta syystä näkyä meillä viiveellä.”

Marin kertoo pitävänsä ensiarvoisen tärkeänä, että Euroopassa on aloitettu finanssipoliittinen elvyttäminen ja, että sitä tehdään myös yhteisten ratkaisujen kautta.

”Elpymisväline tukee maiden ponnisteluja pandemian torjunnassa ja samalla vahvistaa maiden mahdollisuuksia toteuttaa kasvua tukevaa finanssipolitiikkaa. Se on edellytys kriisistä toipumiselle. Vakavassa kriisissä järeät ja poikkeukselliset toimet ovat tarpeen.”