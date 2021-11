Pääministeri Marin: Suomi ei hyväksy rajoillaan hybridivaikuttamista

Marin sanoi eduskunnan kyselytunnilla, että Valko-Venäjän ja Puolan rajalla käynnissä oleva hybridioperaatio on hyökkäys koko Euroopan unionia kohtaan. Marinin mukaan Valko-Venäjän toiminta tapauksessa on täysin tuomittavaa.

Marinin mukaan Suomen on katsottava, onko lainsäädännössä korjaamisen tarpeita hybridivaikuttamisen suhteen.

- Haluan myös vakuuttaa, että ilman muuta hallitus tällaisessa vastaavassa tilanteessa toimisi ja koko Suomi toimisi. Me emme tällaista toimintaa hyväksy tuolla rajalla ja me emme hyväksyisi sitä meidän omilla rajoillamme.

- On tärkeää, että Euroopan unioni on tässä kysymyksessä yhtenäinen ja on näiden maiden tukena, Marin jatkoi.