Pääministeri Marin toivoo sovittelulautakunnalta vakavasti otettavaa ratkaisuesitystä

Pääministeri Sanna Marin (sd.) katsoo, että kunta-alan työriidassa on tärkeää antaa sovittelulautakunnalle työrauha. Marin sanoo odottavansa, että lautakunnalta saadaan tällä viikolla tai ensi viikon alkupuolella sovintoesitys työmarkkinajärjestöjen arvioitavaksi. Hän toivoo, että esitys olisi vakavasti otettava niin, että järjestöt voivat sen hyväksyä.

Marin kommentoi työmarkkinatilannetta eduskunnassa toimittajille.

- Jokaisen intressissä on se, että tämä kokonaisuus saataisiin mahdollisimman pikaisesti maaliin niin, että me saisimme työrauhan ja julkiselle puolelle työehtosopimukset, hän sanoi.

Pääministeri ei luvannut hoitajajärjestöjen kaipaamaa valtiovallan väliintuloa kiistaan.

- Oma viestini on, että sopua toivomme. Tilanne Euroopassa on vakava, tilanne myös Suomessa on vakava. Tämä vakava aika kaipaa nyt vakautta, sitä että asiat saadaan sovittua.