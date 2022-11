Pääministeri Marin: Yritys ”irrottaa rusinoita pullasta” avasi tehdyt sopimukset – ”Minun tehtäväni on etsiä ratkaisuja ja nyt me olemme ratkaisuja tehneet”

Pääministeri Sanna Marin (sd.) kommentoi torstaina eduskunnassa hallituksen viime hetken lakiesityksiä koskeneita neuvotteluja. Hankalista noin viidestätoista aiemmin sovitusta esityksestä jäi lopulta antamatta kymmenen. Julkisuudessa takkuilusta on vastuutettu erityisesti keskustaa. Simo Alastalo Demokraatti

– Oli selvää siinä vaiheessa, kun keskusta ilmoitti, että se ei hyväksy esimerkiksi arvonnousuveroa eikä joitakin muita lakiesityksiä, joita oli vielä antamatta, että kaikki ne sovut, joiden osana nämä olivat olleet avautuivat. Me kävimme viisikon kanssa tällä viikolla läpi tämän kokonaisuuden.

– Eri ryhmille eri esitykset olivat vaikeita ja niistä, joista ei löydetty yksimielisyyttä ja sopua jätettiin antamatta. Oli siellä muutama lakiesitys näiden riidattomien lisäksi, joita pystyttiin antamaan, Marin totesi toimittajille.

HALLITUKSEN toimintakykyä koskevaan kysymykseen Marin totesi, että työtä jatketaan.

– Seuraavaksi tulemme keskustelemaan välikysymyksenkin puitteissa niistä tarpeista mitä meillä on vielä joillekin aloille. Sosiaali- ja terveydenhuollon kysymykset ovat tietenkin sosialidemokraateille erityisen tärkeitä. Olemme itse nostaneet esille sen, että hyvinvointialueiden rahoitus pitää olla riittävällä tasolla niin, että sote-alueet voivat aloittaa työnsä hyvin.

Marin totesi kysyttäessä, ettei hän käytä pääministerinä aikaansa syntipukkien pohtimiseen. Kysymys liittyi keskustan rooliin neuvottelujen vaikeuttajana.

– Minun tehtäväni on etsiä ratkaisuja ja nyt me olemme ratkaisuja tehneet. Osa lakiesityksistä viedään eduskuntaan, osa jää antamatta. Mielestäni oli aika selvää, että siinä vaiheessa, kun yritettiin irrottaa rusinoita pullasta eli tässä tapauksessa saada itselle epämieluisia lakihankkeita estettyä, niin on selvää, että se avaa sovut muiltakin osin.

– Eri ryhmille olivat eri asiat vaikeita ja useampi lakiesitys jäi sen vuoksi antamatta. Olisi mielelläni pitänyt niistä alkuperäisistä sovuista kiinni eli antanut kaiken sen eduskuntaan mistä olimme aiemmin esimerkiksi riihien yhteydessä sopineet, Marin sanoi.

SAAMELAISKÄRÄJÄLAKIA koskeva esitys annettiin eduskunnalle riitaisena. Keskustan ministerit äänestivät valtioneuvoston istunnossa esitystä vastaan. Marin toivoi, että esitys menisi eduskunnassa läpi.

– Tiedämme, että aihe on monimutkainen, se on hankala ja herättää myös ristiriitaisia näkemyksiä. Sitä on usealla vaalikaudella yritetty saada eteenpäin. Nyt me olemme sen eduskunnalla toimittaneet.

– Vilpittömästi toivon, että tämä lakiesitys ehtii eduskunnan läpi ja että sille kansanedustajien enemmistön tuki löytyy. Mikäli ei löydy ei tämä asia mihinkään katoa ja se on sitten seuraavan hallituksen pöydällä. Ei ole kenenkään etu tätä asiaa yhtään viivyttää.