Pääministeri Sanna Marin onnittelee Joe Bidenia

Pääministeri Sanna Marin (sd.) on onnitetellut USA:n tulevaa presidenttiä Joe Bideniä ja varapresidenttiä Kamala Harrisia. DEMOKRAATTI Demokraatti

– Onnitteluni Joe Bidenille ja Kamala Harrisille. Yhdysvallat on Suomelle tärkeä kumppani. Odotan yhteistyötämme. My congratulations to Joe Biden and Kamala Harris. Looking forward to cooperating on transatlantic relations, hän kirjoittaa Twitterissä suomeksi ja englanniksi.