Pääministeri Sipilä aikoo tavata kaikki EU-johtajat ennen Suomen EU-puheenjohtajakautta – ”Kansallinen projekti”

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) aikoo tavata kaikki EU-maiden johtajat valmistauduttaessa Suomen EU-puheenjohtajuuteen. Hän kertoi aikeistaan Vantaalla keskustan eduskuntaryhmän kesäkokouksessa pitämässään puheessa.

– Tein saman kierroksen 2004-2005 ja se auttoi paljon. Porukka pitää tuntea hyvin, keskustan kansanedustaja Matti Vanhanen kommentoi Sipilän ilmoitusta puolestaan Twitterissä.

EU-puheenjohtajuus eli Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajuus kiertää jäsenmaiden kesken puolen vuoden välein. Suomi astuu puheenjohtajaksi 1.7.2019. Viimeksi Suomi on toiminut EU-puheenjohtajana 2006 ja tätä ennen vuonna 1999.

Keskusta viettää tiistaina ja keskiviikkona eduskuntaryhmänsä kesäkokousta Vantaalla. Sipilä totesi tilaisuudessa pitämässään puheessa, että Suomelle tyypilliseen tapaan hallitus aikoo valmistautua puheenjohtajuuteen huolella ja perusteellisesti riippumatta vaalituloksesta.

– Puheenjohtajuus on kansallinen projekti, johon meidän kaikkien on suhtauduttava kunnianhimoisesti ja työtä pelkäämättömällä asenteella. EU:n pöydällä on silloin paljon vaativia asioita

Hän korosti myös Afrikan merkitystä Euroopan tulevaisuudelle.

– Maailmassa lähes 70 miljoonaa ihmistä on joutunut jättämään kotinsa konfliktien ja luonnonkatastrofien vuoksi tai paremman toimeentulon toivossa. Luvut ovat korkeammat kuin koskaan aiemmin. Afrikka on vastaanottanut 80 prosenttia kaikista maailman pakolaisista. Meidän on nostettava kehitysyhteistyön tasoa asteittain kohti 0,7 prosenttiin bruttokansantulosta, Sipilä totesi.

Suomi on sitoutunut YK:n ja EU:ssa nostamaan kehitysyhteistyömäärärahansa 0,7 prosenttiin bruttokansantulosta. Vuonna 2014 Suomen kehitystyön taso oli jo lähes 0,6 prosenttia bruttokansantulosta, mutta Sipilän hallitus on leikannut tukea 2014–2017 siten, että kuluvana vuonna se on noin 0,38 prosenttia bruttokansantulosta.

Leimakirveet heiluvat välittömästi.

Keskustan edustkuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kaikkonen totesi puolestaan kokouksessa, että Suomen yhteiskunnalliseen keskusteluun on pesiytynyt yhden totuuden mustavalkoinen kulttuuri, jonka kehitykselle on pantava piste.

Kaikkonen kertoo tavanneensa eri puolilla Suomia turhautuneita ihmisiä, jotka hänen mukaansa hädin tuskin uskaltavat enää avata suutaan.

– Leimakirveet heiluvat välittömästi, loka lentää somessa ja joku jossain taatusti loukkaantuu, Kaikkonen kummeksui kesäkokouspuheessaan.

Hänen mielestään torailevasta keskusteluilmapiiristä äärimmäinen osoitus on maahanmuuttokeskustelu. Hän arvioi, että suomalaisten enemmistö ei edusta maahanmuuttokeskustelussa ääripäitä.

– He haluavat auttaa sotaa pakenevia, hädänalaisia ihmisiä mutta eivät hyväksy sitä, että tänne tullaan vain taloudellisten etujen perässä.

Kaikkonen katsoo, että suomalaiset edellyttävät elämistä Suomen lakien mukaan sekä suomalaisen elämänmuodon, ihmisoikeuksien, tasa-arvon ja oikeusvaltion kunnioittamista.

– He (enemmistö suomalaisista) eivät halua, että Suomeen syntyy maahanmuuttajien rinnakkaisyhteiskuntia, niin kuin esimerkiksi Ruotsissa valitettavasti on tunnetuin seurauksin käynyt.

Juttua päivitetty klo 15:15.