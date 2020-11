Paatero haluaa median verolistaukset jälleen kattaviksi – ”Samalla olisi tarkasteltava myös, mitä olennaisia tietoja julkisista tiedoista puuttuu”

SDP:n puoluevaltuuston puheenjohtaja Sirpa Paateron avasi puheellaan SDP:n puoluevaltuuston kokouksen. Kokous järjestetään koronan vuoksi etäyhteydellä. DEMOKRAATTI Demokraatti

– Tällä viikolla kuulemamme uutiset rokotteen etenemisestä antavat voimaa jatkaa rajoitusten kanssa elämistä, mutta samalla uskoa siihen, että tämä poikkeusaika päättyy jossain vaiheessa, Paatero sanoi puheessaan.

Hän totesi Suomen pärjänneen taudin kanssa hyvin verrattuna moneen muuhun maahan.

– Valtion velan ja elvytyksen suhteen olemme myös hyvissä asemissa, vaikka poliittisessa keskustelussa välillä muuta väitetäänkin. Suomessa on tehty aktiivista kuntia, yrityksiä, yrittäjiä ja ihmisiä tukevaa politiikkaa tietoisesti ja ajattelen sitä, että valtion hartiat ovat leveämmät ja kriisi täytyy ylittää kestävästi.

– Valtiot velkaantuvat kaikkialla, niin myös Suomi. Puhumme noin 20 miljardin euron lisävelasta. Velka ei tietenkään ole mikään tavoite tai itsestäänselvyys, mutta se on kriisin syvenemisen estämiseksi välttämätöntä.

Kuntaministeri Paatero muistutti, että palveluiden tarpeen lisääntyminen on onneksi Suomessa voitu turvata, kun kuntia on tuettu merkittävillä tukisummilla.

– Tuen tarkoitus ei ole sinänsä ollut paikata kuntien vaikeaa taloudellista tilannetta, vaan mahdollistaa ihmisistä huolen pitäminen. Jos olisimme ensin jääneet katsomaan, miten kunnille käy alentuneiden vero- ja maksutulojen sekä kasvavien menojen kanssa ja sitten päättäneet mahdollisesta tuesta, näkisimme nyt lomautuksia, irtisanomisia ja palvelujen leikkauksia. Näin me emme halunneet toimia, vaan kansalaisten palvelujen turvaaminen on ollut ensi sijaista.

Kuntaministerinä Paateron vastuulla on julkisen hallinnon rakenteiden uudistaminen.

– Puoluehallitus hyväksyi tämän kuun alussa linjaukset, jotka ohjaavat julkisen hallinnon rakenteiden kehittämistä myös hallituksessa. Linjausten valmistelussa syntyi uutta ja osallistujat olivat aidosti innostuneita. Näin pitääkin olla, sillä SDP on hyvinvointivaltiopuolue ja sen oikeutuksen kannalta on välttämätöntä, että julkinen hallinto toimii tehokkaasti, on kansalaislähtöinen ja kasvattaa ihmisten hyvinvointia.

– Demokratian ytimessä on kansalaisten mahdollisuus arvioida julkisen hallinnon toimintaa. Siksi hallinnon tulee olla tulevaisuudessa entistä avoimempi ja läpinäkyvämpi.

Paatero painotti, että verotietojen avoimuus on yksi tärkeä osa suomalaista demokratiaa. Viime vuonna Verohallinto teki uuden EU:n tietosuoja-asetukseen toimeenpanoon liittyneen tulkinnan, jonka mukaan yli 100 000 euroa vuodessa tienanneilla on oikeus estää Verohallintoa toimittamasta medialle heidän julkisia verotietojaan.

– Vaikka verottajan tulkinnassa ei ollut suoranaisesti kyse siitä, että tietojen julkisuutta heikennettiin vaan siitä, että median saamat listat eivät enää kata kaikkien suurituloisten tuloja, oli sillä iso vaikutus kansalaiskeskusteluun. Käytännössä päätös siis johtaa siihen, että verotietojen julkisuus heikkenee. Tänä vuonna jo noin 4 500 suurituloista veti tietonsa pois listalta, eikä medialla tai kansalaisilla ole mahdollisuutta selvittää kaikkia puuttuneita tietoja.

Paateron mukaan tämä ei ole oikea suunta.

– Meidän tulisi tarjota ihmisille oikeaa ja kattavaa tietoa. Näin myös julkinen keskustelu voi olla rakentavampaa. Siksi tulisi käynnistää valmistelu, jolla varmistetaan, että median verolistaukset ovat jälleen tulevaisuudessa kattavia. Samalla olisi tarkasteltava myös, mitä olennaisia tietoja julkisista tiedoista puuttuu. Esimerkiksi suuri osa pääomatuloista puuttuu listauksilta kokonaan, sillä ne eivät sisällä verovapaita pääomatuloja. Esimerkiksi valtaosa osingoista on verovapaata tuloa, emmekä me tarkkaan tiedä, kuka tästä hyötyy. Tämä ei ole avoimen yhteiskunnan linjausten mukaista.

Tällä viikolla nousi jälleen keskusteluun kahden kansainvälisten pääomasijoittajien hallinnassa olevan sähkönsiirtoyhtiön verovälttely. Hallitus on myös antamassa esitystä, jolla pyritään saamaan sähkönsiirtohintojen nousua kuriin.

– Nykytilanne on kestämätön. Sähkönsiirtoverkkoja hallinnoivilla yhtiöillä on luonnollinen monopoli, kun verkkoja on vain yksi ja kaikki tarvitsevat sähköä. Laki velvoittaa yhtiöt pitämään verkot investoinneilla kunnossa, mutta niiden voitot ovat kasvaneet osin kohtuuttomiksi hinnankorotusten myötä. Samaan aikaan ulkomaiset pääomasijoittajat voivat välttää veroja näistä voitoistaan, kun kotimarkkinayritykset maksavat verot normaalisti. Veroedun turvin sähköverkkojen omistus siirtyy yhä enemmän ulkomaisille pääomasijoittajille, mikä johtaa osaltaan siihen, että Suomesta tulee tytäryhtiötalous.

Finnwatchin selvityksen mukaan veromenetykset olivat edellisen viiden vuoden aikana 90 miljoonaa euroa, ja ne ovat kasvussa, jos mitään ei tehdä.

Paatero sanoi, että SDP ehdotti jo vuonna 2018 vero-ohjelmassaan ja eduskunnan verovälttelyä koskevan esityksen yhteydessä, miten lain porsaanreiät olisi tukittu.

– Nyt olisi aika lopettaa ulkomaisten pääomasijoittajien tukeminen kotimaisten yritysten kustannuksella. Se edistäisi terveempää markkinataloutta. Vähintään yhtä tärkeää on se, että sähkönsiirron kohtuuttomat hinnankorotukset siirtyvät historiaan tulevan lakiesityksen myötä.