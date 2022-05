Paatero puoluevaltuustolle: ”Emme voi olla sinisilmäisiä”

Puoluevaltuuston puheenjohtaja, kuntaministeri Sirpa Paatero käytti tänään avauspuheenvuoron SDP:n puoluevaltuuston ylimääräisessä kokouksessa Helsingissä. SDP on koolla päättämässä Nato-kannastaan. Demokraatti.fi

– Puoluevaltuusto on tänään tekemässä historiallista ja suurta päätöstä. Varsin laajasti katseet Suomessa, Euroopassa ja maailmalta kohdistuvat tänään meihin sosialidemokraatteihin. Se kertoo siitä, että se lopputulema ja päätös, jolla tulemme tästä kokouksesta ulos, vaikuttaa merkittävällä tavalla maamme tulevaisuuteen, mutta myös koko läntiseen Eurooppaan, Paatero sanoi puheessaan.

Hän totesi, ettei isoja ulko- ja turvallisuuspoliittisia linjauksia ei tehdä oikeusvaltiossa gallupien ja kyselyjen pohjalta, vaan järjestäytyneesti elimissä, joille päätösvalta demokratiassa kuuluu.

Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan on pian kulunut kolme kuukautta.

– Sodalle ei näytä tulevan nopeaa loppua, vaan pahimmillaan edessä on pitkäkestoinen kriisi. Sodan kestosta riippumatta selvää on, että Suomen asemaa ulko- ja turvallisuuspolitiikassa on arvioitava uudelleen, sillä tilanne on muuttunut pysyvästi, Paatero totesi.

– Emme voi olla sinisilmäisiä. Itäisestä naapuristamme on tullut arvaamaton toimija, joka ei kunnioita kansainvälisiä sopimuksia, kansainvälistä oikeutta tai toisen valtion itsenäisyyttä. Venäjän kohdistamat julmat ja täysin epäoikeutetut sotatoimet Ukrainan siviileihin rikkovat räikeästi kaikkia näitä periaatteita. Kun kouluja, päiväkoteja ja jopa lastensairaaloita pommitetaan, eikä edes siviilien evakuoimiseksi tehtyjä turvakäytäviä kunnioiteta, on edessä vakava pohdinnan paikka.

”Tämä viisaus on kantanut läpi Suomen.”

Paatero sanoi, että samalla, kun puoluevaltuusto pohtii Suomen asemaa ulko- ja turvallisuuspolitiikassa, on tärkeää muistaa, että Suomen turvallisuus on laaja kokonaisuus.

– Se koostuu sotilaallisesta turvallisuudesta, mutta myös merkittävällä tavalla yhteiskuntamme vakaudesta, valmiudesta, kansakunnan yhtenäisyydestä ja resilienssistä eli kriisinsietokyvystä, sekä sisäisestä turvallisuudesta.

Hän totesi myös Puolustusvoimien olevan hyvin valmistautunut ja muistutti Suomen tekemästä monenlaisesta yhteistyöstä turvallisuuspolitiikassa.

– Vaikka Suomi ja Ruotsi tekevätkin ratkaisunsa itsenäisesti, on tärkeää, että Ruotsi kulkisi kanssamme samansuuntaisesti. Loppujen lopuksi Suomen kansallinen puolustuskyky ja korkea maanpuolustustahto muodostavat kuitenkin selkärangan turvallisuudellemme. Suomalaiset luottavat vahvasti Puolustusvoimien kykyyn torjua Suomeen kohdistuvia uhkia, mutta samalla tuki sotilaalliselle liittoutumiselle on kasvanut.

Paateron mukaan on selvää, että maatamme koetellaan tulevina aikoina eri tavoin.

– Ulkopuoliset tahot yrittävät murtaa yhteiskuntarauhaamme. Informaatiovaikuttamisen ja hybridisodankäynnin piirteitä on ollut nähtävissä jo jonkin aikaa, joten ilmiö ei tule meille uutena. Olemme siihenkin hyvin varautuneita.

– Viime kädessä turvallisuuteen vaikuttaa olennaisesti, miten yhteiskunta toimii, ja että ihmisistä ja heidän osaamisestaan pidetään huolta – ja siitä, miten voimme luottaa toisiimme, hän summasi.

Paatero totesi, että pienenä kansakuntana olemme yhtenäisenä ja yhdessä vahvempia kuin yksin.

– Tämä viisaus on kantanut läpi Suomen ja suomalaisten yhteisen historian myös niinä aikoina, kun maahamme on hyökätty ja olemme joutuneet taistelemaan itsenäisyytemme puolesta. Kantakoon se meidät läpi vaikeiden aikojen nytkin.

– Arvojemme mukaisesti sosialidemokraattinen puolue on rauhanliike. Tänäänkin päätöksenteon perusteena on aina ihmisten turvallisuuden lisääminen ja rauhan säilyttäminen. Nyt arvioitavana on, onko keinona tässä muuttuneessa tilanteessa sotilaallinen liittoutuminen, saamalla tukea muilta.