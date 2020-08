”Päätökset eivät saa johtaa eriarvoisuuden kasvuun” – Pääministeri Marin kommentoi budjettiriihen työllisyystavoitetta

Pääministeri, SDP:n tuleva puheenjohtaja Sanna Marin totesi poliittisessa tilannekatsauksessaan Tampere-talossa, ettei koronakriisin hoitaminen saa rapauttaa yhteiskunnan sosiaalista eheyttä.

Suomi on pääministerin mukaan selvinnyt kriisistä toistaiseksi hyvin monin muihin maihin verrattuna.

Poliittisesti kriisi on Marinin mukaan sysännyt syrjään monia muita asioita. Syksyn agendaa hallitsevat hänen mukaansa talous- ja työllisyyskysymykset sekä ilmastopolitiikka ja aikataulussaan etenevä sote-uudistus.

Korona vie Marinin mukaan edelleen merkittävän osan hallituksen huomiosta.

– Pandemia ei ole laantunut. Suomessakin tilanne voi pahentua.

– Hallituksen tavoite on ollut selvä. Haluamme ja pyrimme estämään viruksen leviämistä, turvaamaan terveydenhuollon kantokykyä ja turvaamaan riskiryhmään kuuluvia ihmisiä, Marin sanoi.

Suomen talouspolitiikka on Marinin mukaan vielä ensi vuonna elvyttävää. Pandemiatilanteen vuoksi Suomella tulee hänen mukaansa olla valmius nopeaan reagointiin erityisesti sen vuoksi, ettei epidemia aiheuttaisi sosiaalista kriisiä.

– Sosiaalinen eheys ei saa kriisin takia entisestään rapautua.

Yhteiskuntaan ei Marinin mukaan saa syntyä kokemusta kustannusten epäoikeudenmukaisesta jakautumisesta.

Marin toisti hallitusohjelmaan kirjattuja tavoitteita kolmen viikon päästä alkavan budjettiriihen osalta. Riihessä täytyisi tehdä päätökset, joiden seurauksena työllisten määrä kasvaa jatkossa 30 000:lla.

– Päätösten voimaantulo on ajoitettava oikein suhdannetilanteen edellyttämällä tavalla. SDP:lle tärkeitä on, että työllisyyttä vahvistetaan oikeudenmukaisella tavalla ja kestävillä keinoilla. Tehtävät päätökset eivät saa johtaa eriarvoisuuden kasvuun, Marin korosti.

Korkea työllisyys edellyttää Marinin mukaan myös korkeaa osaamista.

– Siksi pitkällä aikavälillä tehokkainta työllisyyspolitiikkaa on panostaa koulutukseen, tutkimukseen ja kehitykseen. Oppivelvollisuuden laajennus on hallitusohjelmassa linjattu toteutettavaksi ensi vuonna, ja se on tärkein ensi vuoden budjetin uudistuksista.

Hallitusohjelman ilmastopoliittisen tavoitteen osalta syksyn riihessä tulee päätettäväksi energiaverouudistuksen ensimmäinen vaihe, jolla vauhditetaan siirtymää pois fossiilisista polttoaineista. Marinin mukaan uudistuksen peruslinjat on jo sovittu ja yksityiskohtien viimeistely on pitkällä.

Energiaverouudistuksen rinnalla hallitus jatkaa myös muiden ilmastopoliittisten uudistustensa valmistelua.

Sote-uudistusta koskevat lait ovat parhaillaan lausuntokierroksella. Lait on tarkoitus saada eduskuntaan tämän vuoden aikana.